+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 08:17

Суд алдында - кеше үлтереүсе

Салауатта 14 йылдан ашыу элек ҡылынған енәйәттә - кеше үлтереүҙә ғәйепләнеүсе ир суд алдына баҫасаҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Суд алдында - кеше үлтереүсеСуд алдында - кеше үлтереүсе
Суд алдында - кеше үлтереүсе

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса тәфтиш идаралығы 33 йәшлек Белорет ҡалаһы кешеһенә ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эшен тикшереп бөттө. Ул кеше үлтереүҙә ғәйепләнә (РФ Енәйәт кодексының 105-се статьяһы, 1-се өлөшө).

Тәфтиш асыҡлауынса, 2011 йылдың октябрь аҙағында ғәйепләнеүсе Салауатҡа килә һәм урамда 59 йәшлек урындағы кеше менән таныша. Ир уны үҙенең өйөнә саҡыра. 30-нан 31 октябргә ҡараған төндә бергәләп спиртлы эсемлектәр эскән саҡта улар араһында низағ сыға. Ҡунаҡ хужаның башына йоҙроҡ менән кәм тигәндә ике тапҡыр һуға, артынса арҡаһына ике тапҡыр бысаҡ менән ҡаҙай. Алған йәрәхәттәрҙән ир шунда уҡ йән бирә.

Тәүҙә был енәйәтте ҡылған кешене асыҡлау мөмкин булмай, һәм тикшереү туҡтатылып тора.

Тәфтишсе-криминалистар асылмаған енәйәт эше материалдарын яңынан өйрәнеү барышында матди дәлилдәрҙе һәм яуап алынған кешеләрҙең күрһәтмәләрен ҡабаттан анализлай, һөҙөмтәлә яңы шаһитты асыҡлауға өлгәшәләр. Йыйылған дәлилдәр ирҙең ҡатнашы булыуын раҫлай, ул үҙе лә ғәйебен таный.

Ғәйепләү һығымтаһы раҫланған енәйәт эше судҡа ҡарау өсөн ебәрелгән.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика