Суд алдында - кеше үлтереүсе

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса тәфтиш идаралығы 33 йәшлек Белорет ҡалаһы кешеһенә ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эшен тикшереп бөттө. Ул кеше үлтереүҙә ғәйепләнә (РФ Енәйәт кодексының 105-се статьяһы, 1-се өлөшө).
Тәфтиш асыҡлауынса, 2011 йылдың октябрь аҙағында ғәйепләнеүсе Салауатҡа килә һәм урамда 59 йәшлек урындағы кеше менән таныша. Ир уны үҙенең өйөнә саҡыра. 30-нан 31 октябргә ҡараған төндә бергәләп спиртлы эсемлектәр эскән саҡта улар араһында низағ сыға. Ҡунаҡ хужаның башына йоҙроҡ менән кәм тигәндә ике тапҡыр һуға, артынса арҡаһына ике тапҡыр бысаҡ менән ҡаҙай. Алған йәрәхәттәрҙән ир шунда уҡ йән бирә.
Тәүҙә был енәйәтте ҡылған кешене асыҡлау мөмкин булмай, һәм тикшереү туҡтатылып тора.
Тәфтишсе-криминалистар асылмаған енәйәт эше материалдарын яңынан өйрәнеү барышында матди дәлилдәрҙе һәм яуап алынған кешеләрҙең күрһәтмәләрен ҡабаттан анализлай, һөҙөмтәлә яңы шаһитты асыҡлауға өлгәшәләр. Йыйылған дәлилдәр ирҙең ҡатнашы булыуын раҫлай, ул үҙе лә ғәйебен таный.
Ғәйепләү һығымтаһы раҫланған енәйәт эше судҡа ҡарау өсөн ебәрелгән.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.