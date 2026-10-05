+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 13:32

Субсидияға ҡағылышлы яңылыҡ

Торлаҡ-коммуналь хеҙмәттәр хаҡын түләүгә субсидия хәҙер яңы ғариза бирмәйенсә - автоматик рәүештә оҙайтыла.

Добавить в предпочтительные источники Google
Субсидияға ҡағылышлы яңылыҡСубсидияға ҡағылышлы яңылыҡ
Субсидияға ҡағылышлы яңылыҡ

Башҡортостандың Күп функциялы үҙәгендә ҡағиҙәнең кемдәргә ҡағылыуын һәм нисек эшләүен аңлаттылар.

Хоҡуҡты – күп балалы ғаиләләрҙән тыш, субсидия ҡаралған торлаҡ хужалары, ҡуртымға алыусылар, шулай уҡ дәүләт һәм муниципаль фондта йәшәгәндәр файҙалана ала. Тәүге мөрәжәғәтенән һуң 6 ай үткәс, республика халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү үҙәге белгестәре түләү хоҡуғы һаҡланамы-юҡмы икәнлеген тикшерә.

Барыһы ла үҙгәрешһеҙ ҡалһа – субсидия оҙайтыла. Әгәр адресы, ғаилә составы йәки башҡа мөһим мәғлүмәттәр үҙгәрһә – ташлама алыусынан мәғлүмәт раҫлауҙы йәки яңы ғариза биреүҙе һорауҙары мөмкин. Ҡарар тураһында белдереү субсидияның һуңғы айында Дәүләт хеҙмәттәрендәге шәхси кабинетта сағыла.

Тулыраҡ мәғлүмәт – Башҡортостандың Күп функциялы үҙәге битендә.

Өҫтәмә белешмә кәрәкһә – Башҡортостан Күп функциялы үҙәгенең ҡыҙыу линияһына шылтыратығыҙ: +7 (347) 246-55-33 йәки +7 (927) 333-31-00

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан #Аңлатабыҙ_Башҡортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика