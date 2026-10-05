«Миллиондан артыҡ зыян»

«Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған билдәле блогер Миләүшә Шәйхисламова социаль селтәрҙәрҙәге яҙылыусыларын шаҡ ҡатырҙы. Видеомөрәжәғәтендә ул үҙенең барлыҡ бизнестарын ябыуы тураһында иғлан итте.
Хәҙергә тиклем блогер үҙ бренды аҫтында кейемдәр тегеү һәм биологик актив өҫтәмәләр (БАД) һатыу менән шөғөлләнә ине. Тауарҙарын Wildberries маркетплейсы аша ҡулланыусыларға еткерҙе. Был юлы Миләүшә ире Альберт менән ҡулдарында ҡалған һуңғы тауарҙарын арзан хаҡҡа һатып ҡотолорға мәжбүр булыуҙарын әйтте.
Бизнестың туҡталыуына йәйге фажиғә сәбәпсе булған: маркетплейс келәттәренең береһендә сыҡҡан янғында блогерҙың 1,5 миллион һумлыҡ тауары янып күмергә әйләнгән.
«Беҙ, әлбиттә, бик ҡайғырҙыҡ. Хәҙер инде был хәлде ҡабул иттек. Артабан кейем текмәйәсәкбеҙ. Эшләп ҡараныҡ, эш барманы, тимәк — китергә кәрәк», — ти Миләүшә.
Уңышһыҙлыҡтар бының менән генә бөтмәй. Ире Альберт та ғаиләнең дуҫтарса тоғро булған икенсе бизнесы — йорттар төҙөлөшөн ябыуҙары хаҡында белдерҙе. Был өлкәлә улар 18 йыл буйына уңышлы эшләп, һәйбәт килем алған ине. Әммә һуңғы осорҙа төҙөлгән йорттарҙы һатыу менән етди проблемалар тыуған, һөҙөмтәлә был шөғөлдән дә баш тартырға тура килгән.
Артабан ни эшләргә? Быныһын «Башҡорт хужабикә»һе үҙе лә белмәй.