+2 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 08:06

Хөрмәтле водителдәр һәм пассажирҙар!

Йөк һәм пассажирҙар транспорты өсөн Өфө – Инйәр – Белорет юлының 67-се саҡрымынан 222-се саҡрымына тиклемге участкала хәрәкәт һаманғаса сикләнә!

Добавить в предпочтительные источники Google
Хөрмәтле водителдәр һәм пассажирҙар!Хөрмәтле водителдәр һәм пассажирҙар!
Хөрмәтле водителдәр һәм пассажирҙар!

Был - Архангел һәм Белорет райондары. 

Хәрәкәтте сикләүҙең яҡынса тамамланыу ваҡыты — 15:00 сәғ. (урындағы ваҡыт).

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика