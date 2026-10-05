+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 13:05

Балет тураһында балет

2025 йылда Рәсәй сәнғәтендә ҙур ваҡиға – «Беҙгә Дягилев кәрәк» фестивале һәм «БеллАрт Продакшен» продюсерлыҡ үҙәге тарафынан Ҙур театрҙың Яңы сәхнәһендә «Дягилев» спектакленең премьераһы үткәйне. Быйыл ул Рәсәй ҡалалары буйлап гастролдәргә сыҡты. 3 һәм 4 октябрҙә уны Өфө тамашасыларына ла күреү мөмкинлеге булды. Шуны билдәләр кәрәк: спектаклдәр ҙур аншлаг менән үтте.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Балет тураһында балетБалет тураһында балет
Балет тураһында балет

Сергей Дягилев – импресарио, Рәсәй сәнғәтен донъя кимәленә күтәргән, талантлы балет артистарын сәхнәгә сығарған меценат. Әммә фестивалгә нигеҙ һалыусы Сергей Шитков әйтеүенсә, был постановка документаль хроника ла, биография ла түгел. Балет тураһындағы балет, тип әйтергә лә булалыр. Сөнки сәхнәләге ваҡиға «Дафнис һәм Хлоя» репетициялар ваҡытында сәхнә артында бара. Унда авторҙар төп геройҙың Морис Равель, Леон Бакст, Мишель Фокин, Васлав Нижинский, Тамара Карсавина кеүек сәнғәт титандарын нисек бергә туплауын күрһәтергә теләгән.

Спектаклдең ҡуйыусы хореографы – Алессандро Каггеги, режиссеры – Сергей Глазков, либретто авторы – Екатерина Антонова, рәссамы – Игорь Чапурин. Ролдәрҙе Ҙур театрҙың прималары һәм премьерҙары – Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Денис Савин, Данила Клименко, Анастасия Меськова һәм Якобсон исемендәге Санкт-Петербург дәүләт академия балет театры артисы Дмитрий Соболевский башҡара. Дягилев партияһын башҡарған Денис Родькин Дягилев тураһындағы спектакльдең идея авторы ла булып тора.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика