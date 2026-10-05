Балет тураһында балет

Сергей Дягилев – импресарио, Рәсәй сәнғәтен донъя кимәленә күтәргән, талантлы балет артистарын сәхнәгә сығарған меценат. Әммә фестивалгә нигеҙ һалыусы Сергей Шитков әйтеүенсә, был постановка документаль хроника ла, биография ла түгел. Балет тураһындағы балет, тип әйтергә лә булалыр. Сөнки сәхнәләге ваҡиға «Дафнис һәм Хлоя» репетициялар ваҡытында сәхнә артында бара. Унда авторҙар төп геройҙың Морис Равель, Леон Бакст, Мишель Фокин, Васлав Нижинский, Тамара Карсавина кеүек сәнғәт титандарын нисек бергә туплауын күрһәтергә теләгән.
Спектаклдең ҡуйыусы хореографы – Алессандро Каггеги, режиссеры – Сергей Глазков, либретто авторы – Екатерина Антонова, рәссамы – Игорь Чапурин. Ролдәрҙе Ҙур театрҙың прималары һәм премьерҙары – Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Денис Савин, Данила Клименко, Анастасия Меськова һәм Якобсон исемендәге Санкт-Петербург дәүләт академия балет театры артисы Дмитрий Соболевский башҡара. Дягилев партияһын башҡарған Денис Родькин Дягилев тураһындағы спектакльдең идея авторы ла булып тора.