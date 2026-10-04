Таланттар үҫтереүсе уҡытыусы

Һайлаған һөнәренә бар булмышы менән бирелгән уҡытыусы. Йәш булыуына ҡарамаҫтан, коллективтың абруйын яулаған тәжрибәле һәм юғары ойоштороу һәләтенә эйә директор урынбаҫары. Балаларҙы сәнғәт донъяһына, матурлыҡҡа һәм изгелеккә әйҙәп, бер ансамблгә туплаусы етәксе. Сәхнәлә үҙенең яңғырауыҡлы, хисле тауышы менән тамашасыһын әсир итеүсе моң алиһәһе. Бәхетле, наҙлы ҡатын һәм хәстәрлекле әсәй. Былар барыһы ла бер кеше – Фәнилә Нөғәмәнованың асылын аса.
....Бәләкәй генә ауыл сәхнәһен моңло тауышы менән яңғыратҡан нескә генә ҡыҙсыҡты ҡат-ҡат һорап йырлаталар. Тамашасыларҙың көслө алҡыштарынан ҡанатланған Фәнилә инәлтмәй, бөтә белгән йырҙарын күңел биреп башҡара. Был мәлдә үҙен әллә кем итеп, донъяның иң зауыҡлы сәхнәһендә торғандай хис итә. Ул ваҡытта йырсы ҡыҙ бер заман уҡытыусы булып китер тип бер кем дә күҙ алдына килтермәй.
- Фәнилә Мансур ҡыҙы, ә уҡытыусы һөнәрен һайлауға нимә этәргес булды? Бала сағығыҙ, ата-әсәйегеҙ тураһында һөйләп китһәгеҙ...
- Мин Әбйәлил районының данлы гармунсылар, затлы оҫталар төйәге – Ишкилде ауылында донъяға килгәнмен. Матур тәбиғәтле төбәктә, татыу ғаиләлә үҫтем. Атайым, Мансур Марат улы Усманов районда ғына түгел, тирә-яҡта билдәле һандыҡ оҫтаһы, ул оҙаҡ йылдар Асҡарҙа янғын һүндереүсе булып эшләй. Әсәйем Нурия Сәлмән ҡыҙы өс тиҫтә йылдан ашыу ауыл халҡының сәләмәтлеге һағында тороусы фельдшер. Улар йыр-моңға маһир, ғөмүмән беҙҙең нәҫелдә йыраусылар, бейеүселәр, һүҙ оҫталары күп. Атайым менән әсәйем беҙҙе үҙҙәренең өлгөһөндә тәрбиәләне, мәрхәмәтле, ярҙамсыл булырға кәрәк тип өйрәтте, икеһе лә ауыл, район тормошо уртаһында ҡайнаған әүҙем, ижади кешеләр. Әсәйем гел эштә булғас, һеңлем менән донъя көттөк, шуға эш рәтен белеп үҫтек. Мин бәләкәйҙән йырларға яраттым, Ләйсән ҡул эштәре менән мауыҡты. Өйҙәге ултырғыс өҫтөндәге “концерт”тар тора-бара ауыл клубында дауам итте, әсәйем өйрәткән “Ай, былбылым”, “Уфтанма”, “Һыу буйынан әсәй ҡайтып килә” йырҙары менән сәхнәгә сыҡтым. Күптәр тауышы моңло, моғайын, был ҡыҙ киләсәктә йырсы булыр тип юраны.
Бәләкәй саҡта мин уҡытыусы булыу тураһында хыялланманым, шикелле. Ә бына һеңлем һәм уйынсыҡтарҙы теҙеп ултыртып, уҡытыусы булып уйнағаным хәтерҙә ҡалған. Өлкәнәйгәс, һатыусы булам, магазин асам тип һөйләп йөрөй торғайным. Һөнәр һайлау ваҡыты еткәс, инәйемдәрҙең һүҙе минең яҙмышымда хәл иткес булды. Абруйлы педагогтар Фәүҡинур Сәлмән ҡыҙы менән Гөлсәсәк Сәлмән ҡыҙы ғаилә “советында” һинән яҡшы уҡытыусы сығасаҡ тип миңә йүнәлеш бирҙе. Тап шул мәлдә Өфөнән ялға ҡайтҡан ике туған апайым Гөлгөнә Баймырҙина матур йырлай, музыка уҡытыусыһы булһын тине. Һөнәр мәсьәләһе шулай хәл ителде, шул саҡтағы дөөрөҫ кәңәштәре өсөн туғандарыма рәхмәтлемен.
Туғыҙынсы кластан һуң Өфөнөң 2-се педагогия колледжына уҡырға инә. Махсус музыкаль белеме булмаһа ла, Фәнилә үҙен тырыш студент итеп күрһәтә, ныҡышып музыка инструменттарында уйнарға өйрәнә, концерт-конкурстарҙа ҡатнаша. Дипломлы белгес баш ҡалала Мостай Кәрим исемендәге 158-се гимназияла эш башлай. Юғары белемле булыу өсөн Башҡорт дәүләт педагогия университетына ситтән тороп уҡыуға инә. Йәш уҡытыусы илһамланып эшкә тотона. Тәүге уҡыусыларының береһе Гөлназ Асаева менән республика конкурсында урын яулауы беренсе оло ҡаҙанышы була. Бер йыл эшләгәс, Әбйәлил егете Илнур Нөғәмәнов менән ғаилә ҡоралар һәм йәштәр тыуған яҡтарында төпләнергә ҡарар итә. 2011 йылда Фәнилә Мансур ҡыҙы Асҡарҙа Таһир Кусимов исемендәге гимназияға эшкә килә.
Дәрт-дарманы ташып торған уҡытыусы гимназияла башҡорт рухын булдырыуға күп көс һала. Йәш кенә булыуына ҡарамаҫтан, Ф. Нөғәмәноваға директорҙың тәрбиә эштәре буйынса урынбаҫары вазифаһын ышанып тапшыралар. Талантлы педагог бер туҡтауһыҙ үҙ өҫтөндә эшләй: 2015 йылда ул йәш уҡытыусыларҙың “Өмөт” конкурсында ҡатнашып, район кимәлендә Гран-при ала. 2019 йылда “Йыл уҡытыусыһы” конкурсының район этабында еңеү яулай, ә республика кимәлендә лауреат була. “Белем биреү учреждениеларында һөҙөмтәле остазлыҡ тәжрибәләре-2024” республика конкурсында ла лауреат дәрәжәһен ала. Һәләтле педагог һуңғы ике йылда райондың иң яҡшы музыка уҡытыусыһы номинацияһына лайыҡ. Яңы уҡыу йылы Фәнилә Мансур ҡыҙы өсөн иҫтәлекле ваҡиғанан башланды – ул “Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғыһы” исемен алды.
- Уҡытыу, тәрбиә эштәре буйынса урынбаҫарҙың тынғыһыҙ эше араһында гимназияның ғына түгел, райондың йөҙөк ҡашына әйләнгән “Талисман” ансамбле менән бер туҡтауһыҙ конкурс-бәйгеләрҙә ҡатнашырға өлгөрәһегеҙ бит әле...
- Мин һәләтһеҙ балалар булмай тип ҡабатларға яратам. Һәр баланы ваҡытында күрергә, үҫтерергә кәрәк. Тап шундай таланттарҙы асыҡлау, улар менән эшләү маҡсатында ойошторолған ансамблгә быйыл ун йыл булды. Ошо арауыҡта ҡайҙарҙа ғына сығыш яһаманыҡ, республика, халыҡ-ара ижади бәйгеләрҙә еңеүҙәр бихисап, уҡыусыларым араһында музыка буйынса китеүселәр бар. Һәр береһе менән сикһеҙ ғорурланам.
Ф. Нөғәмәнова етәкләгән «Талисман» йыр ансамбленән йыр-моң һөйөүсе балаларҙы туплаған «Егеттәр» һәм «Ете ҡыҙ» ансамблдәре төҙөлә.
Уларҙың “Башҡорт теле”, “Халҡыма”, “Рух”, “Ете ҡыҙ”, “Китә ҡыҙҙар тыуған өйҙән” йырҙары һәр концерттың йәме. Фәнилә Мансур ҡыҙы йырҙы тотош бер мини-спектакль итеп эшләү өсөн бар көсөн һала: бейеүҙәр ҡуйып, хәрәкәттәрҙе бер иш кенә башҡарыуҙы талап итә. Һәр йыр өсөн айырым костюмдар, милли орнаментлы күлдәктәр тектерелә.
Балаларҙың үҙ-ара татыу, дуҫ булыуы ла ансамблдең уңышлы эшенә булышлыҡ итә. Бында ла етәксенең өлөшө тос, уның ойоштороу һәләтен инҡар итеп булмай. Тамирлан Әбүшахманов һәм Гөлнур Ильясова, Гөлназ Нөғәмәнова һәм Айбулат Амырҙин башҡарыуындағы дуэттар, Фидалиә Шәйәхмәтова, Гүзәл Хәйбуллина, Ләйсән Рәхмәтуллина, Әлиә Мөхөтдинова, Азалия Ғәлиуллина моңло сығыштары менән тамашасыларҙы әсир итте.
- Махсус хәрби операция яугирҙарына ярҙам итеү ниәтенән балалар менән тәүге хәйриә концерты ла һеҙ ойошторҙоғоҙ...
- Эйе. Концерттан йыйылған аҡсаға яугирҙарға кейемдәр алып оҙаттыҡ. Был эште дауам итәбеҙ, райондың ирекмәндәр үҙәге беҙҙе концертҡа саҡырҙы. Балалар өсөн патриотик тәрбиә булараҡ та бындай саралар бик әһәмиәтле. Ғөмүмән, үҙ ҡаҙаныбыҙҙа ғына ҡайнамайбыҙ.
Быйылғы йәй Фәнилә Мансур ҡыҙы өсөн айырыуса емешле булды. Уның «Әбйәлил Талисманы» проекты Рәсәй кимәлендә еңеү яулап, Президенттың мәҙәни башланғыстар фондынан ярҙам алды. Грант сараларына өс йырға клип төшөрөү өсөн профессиональ команда туплана — режиссер Руслан Юлтаев, продюсер Азат Ғәлиуллин, видео-оператор Нәркәс Иҙрисова, йыр авторҙары— шағирә Гөлназ Ҡотоева һәм композитор Руслан Ниғмәтов.Каникулдар мәлен ансамбль балалары райондың матур урындарында клиптар төөшөрөү менән мәшғүл булды. Әле башҡорт атына арналған йырҙың клибы донъя күрҙе, тағы икәүһе –Яҡтыгүлгә һәм Әбйәлил тауҙарына арналған, уларҙың премьералары көтөлә. Былар барыһы ла Ф. Нөғәмәнованың алдына ҡуйған маҡсатына ҡыйыу юл ярыуы, тынғыһыҙ эшенең һөҙөмтәһе.
Заман менән бергә атлаған, яңы асыштарға ашҡынған уҡытыусы ун алты йыл гимназияла эшләгәндән һуң быйылғы уҡыу йылынан район үҙәгендәге яңы мәктәпкә күсте. Хәҙер ул «Хазина» күп профилле полилингваль мәктәбендә тәрбиә эше буйынса директор урынбаҫары. Күпселектә “Талисман” ансамбле йырсыларынан торған етенселәрҙең класс етәксеһе дилбәгәһен үҙ ҡулына алған. Бер ай ғына уҡыуҙарына ҡарамаҫтан, талантлы һәм татыу балалар уңыштары менән һөйөндөрә.
Фәнилә Мансур ҡыҙының ғаиләһе менән бик бәхетле. Тормош иптәше, эшҡыуар Илнур Булат улы һөйөклө ҡатынының бөтә башланғыстарын хуплап, барлыҡ сараларында бағымсы булып тора. Балалары ла йыр-бейеүгә маһирҙар, икеһе лә ансамблдә ҙур ҡаҙаныштарға өлгәшкән. Гөлназ быйыл 11-се класта, Батырхан 7-се класта уҡый. Нөғәмәновтар ғаилә менән сәйәхәт итергә, яңы урындарҙа булырға ярата.
- Ғаиләм, балаларым менән ғорурланам. Иң беренсе ярҙамсым, илһамландырыусым, дәртләндереүсем ул, әлбиттә, Илнур. Яҙмышыма тап уны осратыуым өсөн рәхмәтлемен, - ти Фәнилә. - Ҡанаттарым – атайым Мансур Марат улы менән әсәйем Нурия Сәлмән ҡыҙы тормошомда төп терәк-таяныс. Улар көн дә хәл белешеп, миңә уңыштар теләй. Ғаиләһе менән Мәскәүҙә йәшәүсе һеңлем Ләйсән Әхтәмова менән аралар алыҫлығына ҡарамай яҡынбыҙ, уй-теләктәребеҙ уртаҡ. Өләсәйем Һәнеүәт Усманова оло булыуына ҡарамаҫтан шиғырҙар ижад итә, һәр беребеҙгә доғалар уҡып ултыра.
Эшенә лә, ғаиләһенә лә ваҡыт тапҡан Фәниләнең уңыш һәм бәхет сере нимәлә? Бының асылы ябай: тормошто яратыуында, донъяны нисек бар шулай ҡабул итеүендә, хатта юлында осраған уҫал, көнсөлдәргә изгелек, яҡшылыҡ менән яуап ҡайтарыуында. Нескә күңелле, нәзәкәтле булмышы артында ер шарын ҡулында әйләндерә алырлыҡ көс-ғәйрәте бар уның.
- Ғүмер һуҡмағын яңынан үтергә тура килһә, мотлаҡ уҡытыусы булыр инем. Сөнки мин балаларҙы яратам. Музыка, ижад тормошомдоң мөһим өлөшө, йәшәү көсө. Мин тап ошо изге һөнәр эйәһе булыуым менән бәхетлемен.