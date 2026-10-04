Өфө кампусы – киләсәк фән ҡаласығы

Башҡортостандың милли символы - ете тажлы ҡурай формаһында Ағиҙел ярында төҙөлгән был башнялар Өфөгә ингән ерҙән әллә ҡайҙан күренеп тора. Үҙенсәлекле архитектура өлгөһө булған яңы биналар ҡалҡып сығыуы баш ҡалабыҙҙың йылдан-йыл үҫешә , төҙөкләнә барыуы тураһында һөйләй.
Улай ғына түгел, Өфө тиҙҙән студенттарға уңайлы уҡыу , йәшәү мөхите, ғилми эҙләнеүҙәр өсөн яңы заманса урын булдырған өр-яңы фән ҡаласығы менән егет-ҡыҙҙарҙы үҙенә саҡырып торасаҡ үҙәк буласаҡ . Тиҙҙән Өфөлә төҙөлөүсе Евразия фәнни-мәғариф үҙәгенең студенттар кампусы үҙ ишектәрен асырға әҙерләнә. Бөгөн был майҙансыҡта эштәр ҡыҙыу темпта бара, төҙөүселәр төп этаптарҙы тамамлауға яҡынлаша.
Әлеге ваҡытта объектта фасад , эске яҡтан һылау, инженерлыҡ селтәрен урынлаштырыу эштәре, биналарҙың эргә-тирәһен төҙөкләндереү әүҙем алып барыла. Төҙөүселәр башняны һәм стилобат ( бинаның дүрт ҡаттан торған аҫҡы өлөшө) өлөшөн быяла менән көпләүҙе дауам итә. Заманса, үтә күренмәле фасадтар бинаға еңеллек һәм футуристик күренеш өҫтәй. Ҡулланылған быяла Салауат ҡалаһындағы быяла заводында етештерелгән. Тышҡы яҡтан көпләү менән бер рәттән, эске эштәр ҙә туҡталмай: бина эсендә штукатурлау эштәре бара. Генераль подрядсы «ПроектСтройКомплекс» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте етәксеһе ярҙамсыһы Эрнест Йосопов белдереүенсә,1 меңдән ашыу кеше йәлеп ителгән төҙөлөш эштәре тәүлек әйләнәһенә туҡтамай. Инженер селтәрҙәре эше– тулыһынса тиерлек, фасад эштәре 70 процентҡа, ике башняла эске эштәр 90 процентҡа тамамланған. Студенттар йәшәйәсәк 14 – 29 ҡатлы ( һәр ҡатта 14 бүлмә була) биналарҙы йөҙләү ноябрь аҙғына тиклем тамаланырға тейеш. Башняларға энергияны һөҙөмтәле файҙаланыусы ҡояш панелдәре урынлаштырылған. Улар дөйөм сарыф ителгән электрҙы 30 процентҡа экономиялау мөмкинлеге бирә. Бина эсе генә түгел, ихата ла, парк зоналары ла ла даими яҡтыртылып торасаҡ.
Кампустың иң мөһим өлөштәренең береһе – ятаҡ корпусы. Ул үҙенең күләме һәм уңайлылығы менән айырылып тора. Проект авторҙары студенттар өсөн бары тик уңайлы шарттар булдырыуҙы маҡсат итеп ҡуйған: бында ял итеү, уҡыу һәм аралашыу өсөн барлыҡ мөмкинлек тә ҡаралған. Киң һәм яҡты бүлмәләр, заманса йыһазландырылған уҡыу залдарының барыһы ла йәштәр өсөн ҡулайлаштырыла. Аҫҡы ҡаттарҙа түләүле ҡунаҡхана бүлмәләре булдырыу күҙаллана.
Өфө кампусы – ул ябай ғына уҡыу йорто йәки ятаҡ түгел, ә фән, инновациялар үҙәге. Төҙөлөш эштәренең сифатына һәм ваҡытында тапшырылыуына ҙур иғтибар бүленә.
Республика етәкселеге һәм төҙөүселәр алдында торған төп бурыс – 2027 йылда кампусты тулыһынса файҙаланыуға тапшырыу. Тап ошо йылда фән ҡаласығы тәүге студенттарын ҡабул итәсәк.
Ю.КӘРИМОВ фотолары.