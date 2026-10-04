Һарымһаҡты ҡасан ултыртырға?

Һарымһаҡты ҡасан, нисек ултыртырға?
Һарымһаҡты һалҡындар башланғанға 35–45 көн ҡалғас ултыртыу яҡшы. Анығыраҡ әйткәндә, 10 октябргә тиклем өлгөрөп ҡалығыҙ. Ошо ваҡыт эсендә бүлкәттәр тамыр ебәреп өлгөрөргә, әммә шытып сыҡмаҫҡа тейеш. Иртә ултыртылған һарымһаҡ шытып сығырға, ә һуң ултыртылғаны туңыуы мөмкин.
Мул уңыш өсөн сифатлы орлоҡ һайлау кәрәк. Көҙ яңы йыйылған, киптерелгән һәм сирһеҙ һарымһаҡ бүлкәттәрен ултырталар.
Бүлкәттәрҙе 1–2 минут самаһы тоҙло һыуҙа (5 литр һыуға 3 аш ҡалағы тоҙ) тоталар. Артабан 10 литр һыуға 1 аш ҡалағы баҡыр купоросы иҫәбенән әҙерләнгән иретмәлә 1 минут самаһы тотоп алалар. Шунан бүлкәттәрҙе шунда уҡ түтәлгә ултырталар.
Ике-өс аҙна үткәс, түтәл өҫтөнә тиреҫ йәки торф һалып сығырға мөмкин. Был үҫемлектәрҙе ҡышҡы һыуыҡтан һаҡларға ярҙам итә.