+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Октября , 08:25

Һарымһаҡты ҡасан ултыртырға?

Иртә лә, һуң да булмаһын

Добавить в предпочтительные источники Google
Һарымһаҡты ҡасан ултыртырға?Һарымһаҡты ҡасан ултыртырға?
Һарымһаҡты ҡасан ултыртырға?

Һарымһаҡты ҡасан, нисек ултыртырға?

Һарымһаҡты һалҡындар башланғанға 35–45 көн ҡалғас ултыртыу яҡшы. Анығыраҡ әйткәндә,  10 октябргә тиклем өлгөрөп ҡалығыҙ. Ошо ваҡыт эсендә бүлкәттәр тамыр ебәреп өлгөрөргә, әммә шытып сыҡмаҫҡа тейеш. Иртә ултыртылған һарымһаҡ шытып сығырға, ә һуң ултыртылғаны туңыуы мөмкин.
Мул уңыш өсөн сифатлы орлоҡ һайлау кәрәк. Көҙ яңы йыйылған, киптерелгән һәм сирһеҙ һарымһаҡ бүлкәттәрен ултырталар.

Бүлкәттәрҙе 1–2 минут самаһы тоҙло һыуҙа (5 литр һыуға 3 аш ҡалағы тоҙ) тоталар. Артабан 10 литр һыуға 1 аш ҡалағы баҡыр купоросы иҫәбенән әҙерләнгән иретмәлә 1 минут самаһы тотоп алалар. Шунан бүлкәттәрҙе шунда уҡ түтәлгә ултырталар.
Ике-өс аҙна үткәс, түтәл өҫтөнә тиреҫ йәки торф һалып сығырға мөмкин. Был үҫемлектәрҙе ҡышҡы һыуыҡтан һаҡларға ярҙам итә.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика