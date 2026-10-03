+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Октября , 06:25

Республика көнө нисек билдәләнәсәк?

Башҡортостан халҡын өс көнлөк ял көтә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Республика көнө нисек билдәләнәсәк?Республика көнө нисек билдәләнәсәк?
Республика көнө нисек билдәләнәсәк?

Республика көнөндә Өфөлә тантаналы йыйылыштар, төрлө акциялар һәм күргәҙмәләр, шулай уҡ күңел асыу һәм физкультура-спорт саралары ойошторола. 

9 октябрь:

Ленин исемендәге яңыртылған паркты асыу;

Уҡыусыларҙы «шайморатовсылар»ға бағышлау — Совет майҙаны;

Миҙхәт Шакировҡа һәйкәл асыу – М.Шакиров исемендәге сквер (Коммунистик урамы, 75).

11 октябрҙә төп байрам саралары уҙасаҡ: көндөҙгө сәғәт 12-лә райондарҙа түбәндәге майҙансыҡтарҙа үтәсәк.

«Тыуған яҡҡа һөйөү менән» — «Дим» паркы; 
«Сәскә ат, республикам минең!» — «Беренсе май» паркы; 
«Тыуға яҡ моңдары» — С.Т. Аксаков исемендәге баҡса; 
«Минең Республикам» — «Тулҡын» паркы; 
«Сәләм, Башҡортостан!» — «Ҡашҡаҙан» паркы;
«Башҡортостан – Рәсәй ынйыһы» — С. Орджоникидзе исемендәге майҙан; 
«Тыуған төйәк моңдары» — И. Яҡутов исемендәге парк. 

11 октябрҙә сәғәт 11-ҙән Башҡортостандың Урмансылар паркынан төньяҡ йөрөшө буйынса асыҡ ярыштар башлана.

10-12 октябрҙә Көрәш һарайында «Республика кубогы» мультитурниры үткәрелә.

Саралар әҙерләү һәм үткәреү менән бәйле майҙансыҡтар эргәһендәге юлдарҙа транспорт хәрәкәтен сикләү планлаштырыла. 

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика