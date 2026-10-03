+3 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Октября , 12:20

Көндәр һыуыта

Урыны менән ҡар яуыуы көтөлә

Добавить в предпочтительные источники Google
Көндәр һыуытаКөндәр һыуыта
Көндәр һыуыта
 Йәкшәмбе, 4 октябрҙә, төндә урыны менән, көндөҙ республикала  ямғыр һәм епшек ҡар яуыуы, төндә һәм иртән урыны менән боҙлауыҡ фаразлана. Ел төньяҡтан талғын, көндөҙ урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә 0, -5°, көндөҙ +2,+7°.
Дүшәмбе, 5 октябрҙә, йәнә бер аҙ ямғыр һәм епшек ҡар яуыуы көтөлә. Көндөҙ көнбайышта яуым-төшөмһөҙ. Төндә һәм иртән урыны менән боҙлауыҡ, аБшҡортостандың көнсығышында сымдарға һәм ағастарға епшек ҡар йәбешеүе, ваҡытлыса ҡар япмаһы ятыуы ихтимал. Ел төньяҡтан, төньяҡ-көнбайыштан талғын, урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +1, - 4° көндөҙ +5,+ 10°.
 
Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика