+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Октября , 09:20

Көн һыуыта. Ҡасан йылы бирерҙәр?

5 октябрҙән йылынырбыҙ, моғайын

Добавить в предпочтительные источники Google
Көн һыуыта. Ҡасан йылы бирерҙәр?Көн һыуыта. Ҡасан йылы бирерҙәр?
Көн һыуыта. Ҡасан йылы бирерҙәр?

Өфөлә йылытыу миҙгеле башлана, тип хәбәр иттеләр ҡаланың Граждандарҙы яҡлау идаралығынан.

Билдәләнгән регламентҡа ярашлы, йылы башта социаль объекттарға — балалар баҡсаларына, мәктәптәргә һәм медицина учреждениеларына бирелә. 5 октябрҙә күп фатирлы йорттар йылытыла башлай.

Йылытыу менән бәйле һорауҙар буйынса өфөләр 8 (347) 277-09-11 номеры буйынса Берҙәм дежур-диспетчер хеҙмәтенең ситуация үҙәгенә; 8-800-250-52-80 номеры буйынса Өфө инженер селтәрҙәре предприятиеһына һәм 8-800-511-30-15 номеры буйынса «БашРТС»ҡа мөрәжәғәт итә ала.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика