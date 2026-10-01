+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 06:25

Ҡырау төшә һәм ҡар ҡатыш ямғыр яуа

Синоптиктар ошо хаҡта фаразланы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡырау төшә һәм ҡар ҡатыш ямғыр яуаҠырау төшә һәм ҡар ҡатыш ямғыр яуа
Ҡырау төшә һәм ҡар ҡатыш ямғыр яуа

Синоптиктар әйтеүенсә, бөгөн көндөҙ урыны менән бер аҙ ямғыр яуа. Ел төньяҡ-көнсығыштан,  төньяҡ-көнбайышҡа күсеп, уртаса, урыны менән көслө. Һауа температураһы +12,+17°, көньяҡта 22° ҡа тиклем етәсәк.

Йома көндө, 2 октябрҙә, урыны менән ямғыр һәм ҡарлы ямғыр, көндөҙ көнсығышта уртаса яуым-төшөм көтөлә. Төньяҡта ел уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн -1,+4°, көндөҙ +3,+8°, көньяҡта +13° ҡа тиклем етә.

Шәмбе көндө, 3 октябрҙә, ямғыр һәм ҡарлы ямғыр яуасаҡ, урыны менән уртаса яуым-төшөмгә тиклем. Төньяҡта ел уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн 0, -5°, көндөҙ +2,+7°.

Башҡортостанда йылы һәм ҡояшлы "әбейҙәр сыуағы" 30 сентябрҙә тамамланды, ә 1 октябрҙә төбәктә һыуыта башлаясаҡ, тип иҫкәрттеләр "Башгидрометүҙәк"тә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика