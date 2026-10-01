Ҡырау төшә һәм ҡар ҡатыш ямғыр яуа

Синоптиктар әйтеүенсә, бөгөн көндөҙ урыны менән бер аҙ ямғыр яуа. Ел төньяҡ-көнсығыштан, төньяҡ-көнбайышҡа күсеп, уртаса, урыны менән көслө. Һауа температураһы +12,+17°, көньяҡта 22° ҡа тиклем етәсәк.
Йома көндө, 2 октябрҙә, урыны менән ямғыр һәм ҡарлы ямғыр, көндөҙ көнсығышта уртаса яуым-төшөм көтөлә. Төньяҡта ел уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн -1,+4°, көндөҙ +3,+8°, көньяҡта +13° ҡа тиклем етә.
Шәмбе көндө, 3 октябрҙә, ямғыр һәм ҡарлы ямғыр яуасаҡ, урыны менән уртаса яуым-төшөмгә тиклем. Төньяҡта ел уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн 0, -5°, көндөҙ +2,+7°.
Башҡортостанда йылы һәм ҡояшлы "әбейҙәр сыуағы" 30 сентябрҙә тамамланды, ә 1 октябрҙә төбәктә һыуыта башлаясаҡ, тип иҫкәрттеләр "Башгидрометүҙәк"тә.