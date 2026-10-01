ЯЗ темаһына етди һөйләшеү

Ҡатнашыусылар башҡорт теле өсөн цифрлы мәғлүмәттәр йыйыу, уларҙы эшкәртеү һәм яһалма зиһен системаларында ҡулланыу мөмкинлектәрен тикшерҙе. Китаптар, гәзит-журналдар, аудио һәм видеояҙмалар, архив документтары кеүек материалдарҙы бер базаға туплау тураһында һүҙ барҙы.
Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Килсенбаев сарала был эштең энтузиастар көсө менән алып барылыуын билдәләп, һәр кемде башҡорт теле һәм тыуған төйәк тарихына ҡағылышлы материалдар менән уртаҡлашырға саҡырҙы. Бының өсөн tarih02.ru/ порталына инеп, тыуған яғығыҙҙың топонимикаһы тарихы тураһында мәғлүмәт өҫтәгеҙ. Был материалдар ҙа мәҙәни мираҫтың бер өлөшө булып тора һәм киләсәктә яһалма зиһен өсөн ҡулланыласаҡ.