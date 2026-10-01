+8 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 16:52

ЯЗ темаһына етди һөйләшеү

Евразия кампусының Геном үҙәгендә «Башҡортостандың тел һәм мәҙәни мираҫы: мәғлүмәт йыйыу һәм уларҙы яһалма зиһен өлкәһендә ҡулланыу мөмкинлектәре» тигән презентация сессияһы үтте. Сарала яҡынса 300 кеше — дәүләт эшмәкәрҙәре, юғары уҡыу йорттары, киң мәғлүмәт саралары, мәғариф, IT өлкәһе, мәҙәниәт һәм йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре ҡатнашты.  

Добавить в предпочтительные источники Google
ЯЗ темаһына етди һөйләшеүЯЗ темаһына етди һөйләшеү
ЯЗ темаһына етди һөйләшеү

Ҡатнашыусылар башҡорт теле өсөн цифрлы мәғлүмәттәр йыйыу, уларҙы эшкәртеү һәм яһалма зиһен системаларында ҡулланыу мөмкинлектәрен тикшерҙе. Китаптар, гәзит-журналдар, аудио һәм видеояҙмалар, архив документтары кеүек материалдарҙы бер базаға туплау тураһында һүҙ барҙы.

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Килсенбаев сарала был эштең энтузиастар көсө менән алып барылыуын билдәләп, һәр кемде башҡорт теле һәм тыуған төйәк тарихына ҡағылышлы материалдар менән уртаҡлашырға саҡырҙы. Бының өсөн tarih02.ru/ порталына инеп, тыуған яғығыҙҙың топонимикаһы тарихы тураһында мәғлүмәт өҫтәгеҙ. Был материалдар ҙа мәҙәни мираҫтың бер өлөшө булып тора һәм киләсәктә яһалма зиһен өсөн ҡулланыласаҡ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика