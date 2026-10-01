+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 06:45

Яһалма зиһен мәрхүмдәрҙе «терелтә»

Йырсы Илмира Нәғимова аварияла һәләк булған апаһы Лилиә  менән видео төшөргән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яһалма зиһен мәрхүмдәрҙе «терелтә»Яһалма зиһен мәрхүмдәрҙе «терелтә»
Яһалма зиһен мәрхүмдәрҙе «терелтә»

Видеоны ул үҙенең социаль селтәрҙәренә ҡуйған. Йырсы күп юғалтыуҙар кисерә – ул ағаһын һәм апаһын юғалта, ә 2025 йылда МХО-ла дрон һөжүме һөҙөмтәһендә уның ҡустыһы һәлак була.

— Бөгөн һинең беҙҙең эргәлә булмауыңа 18 йыл, Лилиә апайым. Ваҡыт үтә, ләкин һиңә булған яратыу һәм хәтер минең йөрәгемдә йәшәй. Мин һине һағынам һәм һәр ваҡыт яратасаҡмын, — ти Илмира Нәғимова.

Күптән түгел генә йырсы МХО-ла һәләк булған ҡустыһына бағышланған йыр сығарҙы. Ул Луганск өлкәһендә артиллерия дивизионында хеҙмәт иткән. Йырсы һүҙҙәренсә, уның машинаһына өс дрон эләккән. Уны рәсми рәүештә һәләк булған тип ошо йылдың 20 сентябрендә танынылар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика