Яһалма зиһен мәрхүмдәрҙе «терелтә»

Видеоны ул үҙенең социаль селтәрҙәренә ҡуйған. Йырсы күп юғалтыуҙар кисерә – ул ағаһын һәм апаһын юғалта, ә 2025 йылда МХО-ла дрон һөжүме һөҙөмтәһендә уның ҡустыһы һәлак була.
— Бөгөн һинең беҙҙең эргәлә булмауыңа 18 йыл, Лилиә апайым. Ваҡыт үтә, ләкин һиңә булған яратыу һәм хәтер минең йөрәгемдә йәшәй. Мин һине һағынам һәм һәр ваҡыт яратасаҡмын, — ти Илмира Нәғимова.
Күптән түгел генә йырсы МХО-ла һәләк булған ҡустыһына бағышланған йыр сығарҙы. Ул Луганск өлкәһендә артиллерия дивизионында хеҙмәт иткән. Йырсы һүҙҙәренсә, уның машинаһына өс дрон эләккән. Уны рәсми рәүештә һәләк булған тип ошо йылдың 20 сентябрендә танынылар.