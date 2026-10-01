«Йәшерен ҡарағанымды белгәс, асыуы сыҡты...»

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Ришат Төхвәтуллиндың ҡатыны, йырсы Әлиә Ҡарасурина ошо хаҡта интервью бирҙе. Ул ҡайһы бер уңайһыҙ һорауҙарға ла асыҡтан-асыҡ яуап ҡайтарҙы.
Мәҫәлән, контроль тураһында — ире ҡайҙа булыуын әйтеп торорға тейешме-юҡмы тигән һорауға Әлиә былай тип яуап бирә:
— Әгәр ҡайҙа икәнен һораһам — эйе. Ә былай һәр аҙымчн һөйләп торорға тейеш түгел.
Иренең социаль селтәрҙәрен контролдә тотоу тураһындағы һорауға яуап биргәндә, Әлиә элек уның аккаунттарын йәшерен рәүештә ҡарағанын таныны.
— Ҡыҙыҡлы нәмә таптыңмы?
— Эйе, — тип көлә ҡыҙ.
Ул Ришаттың был турала белеп ҡалыуын һәм асыуы сығыуын һөйләне. Артист үҙе Әлиәнең телефонын «йәшерен генә» ҡарамай, әммә телефон паролһеҙ килеш күренеп ятһа, уны ҡарарға мөмкин.
Әлиә Ҡарасурина аҡса тураһындағы һорауҙарға ла асыҡтан-асыҡ яуап бирҙе.
— Ир һәр ай һайын картаға аҡса күсереп торорға тейешме?
— Юҡ. Әммә һораһам, ул күсерә.
— Ә күпме?
— Нисә һум һораһам, шунса. Хатта күберәк тә булырға мөмкин.
— Ә ғаилә бюджеты уртаҡмы?
— Шулай тип әйтергә лә була.
— Тимәк, һинең аҡсаң — һинеке, ә Ришаттыҡы — уртаҡмы?
— Эйе, — тип көлә Әлиә.