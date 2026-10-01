+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 06:55

«Йәшерен ҡарағанымды белгәс, асыуы сыҡты...»

Әлиә Ҡарасурина  Ришат Төхвәтуллиндың телефонын даими тикшереп торған.  

Добавить в предпочтительные источники Google
«Йәшерен ҡарағанымды белгәс, асыуы сыҡты...»«Йәшерен ҡарағанымды белгәс, асыуы сыҡты...»
«Йәшерен ҡарағанымды белгәс, асыуы сыҡты...»

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Ришат Төхвәтуллиндың ҡатыны, йырсы Әлиә Ҡарасурина ошо хаҡта интервью бирҙе. Ул ҡайһы бер уңайһыҙ һорауҙарға ла асыҡтан-асыҡ яуап ҡайтарҙы.

Мәҫәлән, контроль тураһында — ире ҡайҙа булыуын әйтеп торорға тейешме-юҡмы тигән һорауға Әлиә былай тип яуап бирә:

— Әгәр ҡайҙа икәнен һораһам — эйе. Ә былай һәр аҙымчн һөйләп торорға тейеш түгел.

Иренең социаль селтәрҙәрен контролдә тотоу тураһындағы һорауға яуап биргәндә, Әлиә элек уның аккаунттарын йәшерен рәүештә ҡарағанын таныны.

— Ҡыҙыҡлы нәмә таптыңмы?

— Эйе, — тип көлә ҡыҙ.

Ул Ришаттың был турала белеп ҡалыуын һәм асыуы сығыуын һөйләне. Артист үҙе Әлиәнең телефонын «йәшерен генә» ҡарамай, әммә телефон паролһеҙ килеш күренеп ятһа, уны ҡарарға мөмкин.

Әлиә Ҡарасурина аҡса тураһындағы һорауҙарға ла асыҡтан-асыҡ яуап бирҙе.

— Ир һәр ай һайын картаға аҡса күсереп торорға тейешме?

— Юҡ. Әммә һораһам, ул күсерә.

— Ә күпме?

— Нисә һум һораһам, шунса. Хатта күберәк тә булырға мөмкин.

— Ә ғаилә бюджеты уртаҡмы?

— Шулай тип әйтергә лә була.

— Тимәк, һинең аҡсаң — һинеке, ә Ришаттыҡы — уртаҡмы?

— Эйе, — тип көлә Әлиә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика