"Салауат" физкультура залы асылды

Әбйәлил районының Михайловка ауылында хөрмәтле ҡунаҡтарҙы урындағы фольклор ансамбле һәм мәктәп уҡыусылары икмәк-тоҙ, йыр-бейеү менән ихлас ҡаршы алды. Тантананы район башлығы Айрат Әминев асты:
- Бынан бер йыл элек беҙ Михайловка ауылында ошондай ҙур, бөтә уңайлыҡтары булған физкультура залы асылыр тип күҙ алдына ла килтермәнек. Белеүегеҙсә, мәктәптең спорт залы авария хәлендә булыуы арҡаһында ябыҡ тора ине. 300-гә яҡын уҡыусы өсөн физкультура дәрестәре урамда йәки мәктәп коридорында үтте. Уҙған йылда Михайловка халҡы Башҡортостан Башлығы менән тура бәйләнештә Радий Хәбировҡа мөрәжәғәт итте. Радий Фәрит улы Михайловка халҡына проблеманы мотлаҡ хәл итербеҙ тип аныҡ яуап ҡайтарҙы. Күп тә үтмәй Рус баҡыр компанияһының хәйриә фонды «Салауат» компанияһы ярҙамында төҙөлөшкә 120 миллион һум аҡса бирҙе. Быйыл май айында тәүге нигеҙ ташы һалынды һәм ҡыҫҡа ваҡыт эсендә ауыл уртаһында күркәм объект хасил булды, - тине Айрат Зиннәт улы. - Инвесторҙарыбыҙға ҙур рәхмәт. Һеҙ район халҡы тормошон яҡшыртыу өсөн ҙур проекттарҙы бойомға ашыраһығыҙ - «Ирәндек» балалар лагерында «Салауат» яңы спорт майҙансығы асылды, Буранғол мәктәбе интернатына реконструкция үтте, Михайловкала заманса спорт залы төҙөлдө. Бында мәктәп уҡыусылары ғына түгел, ауыл халҡы ла спорт менән әүҙем шөғөлләнер тигән өмөттә ҡалам.
Район башлығы республика етәкселегенә, РМК-ның хәйриә фондына, «Салауат» компанияһына, подрядсы ойошма - «Урал төҙөлөш идаралығы»на рәхмәт белдерҙе һәм төҙөүселәрҙе маҡтау ҡағыҙҙары менән билдәләне.
- Беҙҙең республика спорт ҡаҙаныштары буйынса Рәсәй Федерацияһында алдынғы урында тора. Башҡортостан халҡы спорт һәм сәләмәт йәшәү рәүешенә өҫтөнлөк бирә, — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды БР Премьер-министры урынбаҫары Алексей Касьянов. - Михайловка ауылы халҡы, ата-әсәләр һәм уҡыусыларҙың шатлығын уртаҡлашам. Бындай шәп спорт залында мотлаҡ чемпиондар үҫер тип ышанам.
Ул Михайловка ауылындағы социаль әһәмиәтле проектты уңышлы тормошҡа ашырғаны өсөн РМК-ның хәйриә фонды етәксеһе Мария Горшкованы, «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәевты, район хакимиәтенең архитектура һәм төҙөлөш бүлегенең баш инженеры Нәзидә Мусинаны Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенең Почет грамоталары менән бүләкләне.
- Бөгөн асыласаҡ спорт залы - бөтәбеҙҙең берлектәге ҙур эше һөҙөмтәһе. Был төҙөлөштө йәш быуындың сәләмәтлеге хаҡында хәстәрлек күргән кешеләрҙең тырышлығы менән атҡарып сыҡтыҡ. Физкультура залы бер ҡасан да буш тормаһын, төрлө ярыштар-турнирҙар уҙһын, йәш спортсыларға яңы еңеүҙәр теләйем, — тине «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев.
Ауыл халҡының шатлығын хәйриә фонды етәксеһе Мария Горшкова ла уртаҡлашты һәм Михайловка мәктәбе директоры Елена Ғилмановаға символик асҡысты тапшырҙы.
“Салауат” физкультура залы тантаналы асылғас, бөтәһе лә яңы объектҡа үтте. Йәш спортсыларҙың күрһәтмә сығыштарын ҡарағандан һуң ҡунаҡтар һәм уҡыусылар алдында «Урал төҙөлөш идаралығы» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте директоры Станислав Тарасюк, Таштимер ауыл биләмәһе башлығы Земфир Арғынбаев, район Советы депутаты Сергей Гусев, йәмәғәт эшмәкәре, меценат Гөлнара Әминева сығыш яһаны.
Иркен, яҡты һәм йылы физкультура залында спорт менән шөғөлләнеү өсөн бөтә шарттар булдырылған. Ҡыҙҙар һәм малайҙар өсөн айырым душ, сисенеү бүлмәләре, холл, тренерҙар кабинеты бар. Һаулыҡ мөмкинлектәре сикле кешеләр өсөн уңайлыҡтар эшләнгән. Физкультура залын инвесторҙар спорт менән шөғөлләнеү өсөн кәрәк-яраҡ менән йыһазландырылған. Төҙөлөш компанияһы эргә-тирәләге биләмәне төҙөкләндереү буйынса ла ҙур күләмдә эштәр башҡарған. Спорт залы алдына уңайлы эскәмйәләр ҡуйылған, тротуар плиткаһы һалынған, майҙансыҡ асфальтланған. Уйын майҙансығы төҙөлгән, гортензиялар ултыртылған. Хәҙер мәктәп менән мәҙәниәт йорто араһындағы өр-яңы физкультура залы Михайловка ауылына йәм биреп торасаҡ.