Ололарҙың күңелдәре булып таралышты

Оло йәштәгеләр быйыл сират буйынса Зилә Зиннур ҡыҙының күркәм йортона йыйылды. Наурыҙ ауыл хакимиәте башлығы Гөлсинә Фәттәхова ит менән тәьмин итте, өҫтәп бауырһаҡ килтерҙе. Ризыҡтарҙан һығылып торған өҫтәлде Зилә Сәғитуллина, Вәсилә Аллаярова, Зифа Бапанина һәм Зилдә Мәүлитова бергәләп әҙерләне.
Ташҡыяла егермеләп кенә йортта йәшәйҙәр. 60 йәште уҙған 14 кеше иҫәпләнә, уларҙың күпселеге байрамға килде. Аш ашап, сәй эсеп, күңелдәре булып ҡайттылар. Зилә Зиннур ҡыҙы менән Зифа Сафиулла ҡыҙы күстәнәстәр ҙә әҙерләгән, ә Зилдә Әхмәҙиә ҡыҙы һәр береһенә шопер теккән. Тиҙерәк махсус хәрби операция тамамланһын, тигән изге теләк менән доғаларын уҡып таралышты инәй-олатайҙар.