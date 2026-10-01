+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 06:30

Экс-мэрҙың ҡыҙы мутлашыусыларға 25 млн һумдан ашыу аҡса биргән

Өфөнең элекке мэры Сергей Грековтың 14 йәшлек ҡыҙы мутлашыусыларға 25 миллион һумдан ашыу аҡса һәм ҡиммәтле әйберҙәр тапшырған. Был хаҡта РЕН ТВ сығанаҡҡа һылтанып хәбәр итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Экс-мэрҙың ҡыҙы мутлашыусыларға 25 млн һумдан ашыу аҡса биргәнЭкс-мэрҙың ҡыҙы мутлашыусыларға 25 млн һумдан ашыу аҡса биргән
Экс-мэрҙың ҡыҙы мутлашыусыларға 25 млн һумдан ашыу аҡса биргән

Мутлашыусылар 23–27 сентябрҙә ҡыҙға мессенджер аша Росфинмониторинг хеҙмәткәрҙәре булып яҙған. 24 сентябрҙә уның янына үҙен ведомство вәкиле тип таныштырған ир килгән һәм ҡыҙ уға аҡса һалынған сумка тапшырған.

Бөтәһе ул мутлашыусыларға 5 млн һум, 50 мең доллар һәм яҡынса 150 мең евро, шулай уҡ дөйөм хаҡы 3 млн һум булған Patek Philippe һәм Audemars Piguet сәғәттәрен биргән. Дөйөм зыян 25 млн һумдан ашҡан.

Сергей Греков 2021 йылдан Өфө хакимиәте башлығы булып эшләгән. 2022 йылда Башҡортостандың Рәсәй Президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле вазифаһына күскән, әммә шул уҡ йылдың сентябрендә вазифанан киткән.

2024 йылдың аҙағында хоҡуҡ һаҡлау органдары Грековҡа һөжүм ойоштороуҙы булдырмай ҡалған. Тикшереү версияһы буйынса, заказсы Ишембай эшҡыуары Шамил Иманғолов булған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика