Экс-мэрҙың ҡыҙы мутлашыусыларға 25 млн һумдан ашыу аҡса биргән

Мутлашыусылар 23–27 сентябрҙә ҡыҙға мессенджер аша Росфинмониторинг хеҙмәткәрҙәре булып яҙған. 24 сентябрҙә уның янына үҙен ведомство вәкиле тип таныштырған ир килгән һәм ҡыҙ уға аҡса һалынған сумка тапшырған.
Бөтәһе ул мутлашыусыларға 5 млн һум, 50 мең доллар һәм яҡынса 150 мең евро, шулай уҡ дөйөм хаҡы 3 млн һум булған Patek Philippe һәм Audemars Piguet сәғәттәрен биргән. Дөйөм зыян 25 млн һумдан ашҡан.
Сергей Греков 2021 йылдан Өфө хакимиәте башлығы булып эшләгән. 2022 йылда Башҡортостандың Рәсәй Президенты ҡарамағындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле вазифаһына күскән, әммә шул уҡ йылдың сентябрендә вазифанан киткән.
2024 йылдың аҙағында хоҡуҡ һаҡлау органдары Грековҡа һөжүм ойоштороуҙы булдырмай ҡалған. Тикшереү версияһы буйынса, заказсы Ишембай эшҡыуары Шамил Иманғолов булған.