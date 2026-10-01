«Башкирская домохозяйка»ға ашығыс операция талап ителгән!

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» исеме менән билдәле блогер шәхси тормошона ҡағылышлы мөһим яңылығы менән уртаҡлашты.
Блогер интим һаулығына бәйле операция яһатҡанын хәбәр итте. Ул был аҙымға үҙ теләге менән барғанын һәм ҡатын-ҡыҙ һаулығына ҡағылышлы бындай темаларҙы йәшермәйенсә һөйләүҙе кәрәк тип иҫәпләүен белдерҙе.
Интим һаулыҡ — күптәр өсөн һаман да уңайһыҙ тема. Әммә белгестәр менән кәңәшләшеп, һәр ҡатын үҙ организмына һәм шәхси ихтыяждарына бәйле ҡарарҙы үҙе ҡабул итә.
«Башҡорт хужабикәһе»нең был хаҡта асыҡ һөйләүе социаль селтәрҙәрҙә төрлө фекерҙәр тыуҙырған. Берәүҙәр уны битәрләй, икенселәр иһә хуплай.