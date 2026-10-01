+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 10:45

«Башкирская домохозяйка»ға ашығыс операция талап ителгән!

Билдәле блогер дауаханала.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Башкирская домохозяйка»ға ашығыс операция талап ителгән!«Башкирская домохозяйка»ға ашығыс операция талап ителгән!
«Башкирская домохозяйка»ға ашығыс операция талап ителгән!

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» исеме менән билдәле блогер шәхси тормошона ҡағылышлы мөһим яңылығы менән уртаҡлашты.

Блогер интим һаулығына бәйле операция яһатҡанын хәбәр итте. Ул был аҙымға үҙ теләге менән барғанын һәм ҡатын-ҡыҙ һаулығына ҡағылышлы бындай темаларҙы йәшермәйенсә һөйләүҙе кәрәк тип иҫәпләүен белдерҙе.

Интим һаулыҡ — күптәр өсөн һаман да уңайһыҙ тема. Әммә белгестәр менән кәңәшләшеп, һәр ҡатын үҙ организмына һәм шәхси ихтыяждарына бәйле ҡарарҙы үҙе ҡабул итә.

«Башҡорт хужабикәһе»нең был хаҡта асыҡ һөйләүе социаль селтәрҙәрҙә төрлө фекерҙәр тыуҙырған. Берәүҙәр уны битәрләй, икенселәр иһә хуплай.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика