800 студент ауыл хужалығында практика үткән

Ауыл хужалығы предприятиеларына белгестәр әҙерләүҙә практика үтеү ҙә мөһим урында тора.
«Кадры в АПК» федераль проектын («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» милли проектына ҡарай) ғәмәлгә ашырыуҙа йәш кадрҙарҙы практик яҡтан әҙерләү ҙә - мөһим эш.
Быйыл Башҡорт дәүләт аграр университетының 800-ҙән ашыу студенты производство практикаһын агросәнәғәт ойошмаларында үткән.
Уҡыу йортон тамамлаусылар ҙа кадрҙар потенциалына булышлыҡ итеү буйынса республика программаһында ҡатнаша. Йәш белгестәрҙе дәртләндереү маҡсатында беҙҙә 750 мең һум күләмендә аҡса бүлеү ҡаралған.
Фото: Минсельхоз РБ.