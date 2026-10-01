+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 08:55

800 студент ауыл хужалығында практика үткән

Башҡортостанда "Агросәнәғәт комплексында кадрҙар" федераль проекты буйынса системалы эш ойошторолған. 

Добавить в предпочтительные источники Google
800 студент ауыл хужалығында практика үткән800 студент ауыл хужалығында практика үткән
800 студент ауыл хужалығында практика үткән
Ауыл хужалығы предприятиеларына белгестәр әҙерләүҙә практика үтеү ҙә мөһим урында тора. 
«Кадры в АПК» федераль проектын («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» милли проектына ҡарай) ғәмәлгә ашырыуҙа йәш кадрҙарҙы практик яҡтан әҙерләү ҙә - мөһим эш.
Быйыл Башҡорт дәүләт аграр университетының 800-ҙән ашыу студенты производство практикаһын агросәнәғәт ойошмаларында үткән.
Уҡыу йортон тамамлаусылар ҙа кадрҙар потенциалына булышлыҡ итеү буйынса республика программаһында ҡатнаша. Йәш белгестәрҙе дәртләндереү маҡсатында беҙҙә 750 мең һум күләмендә аҡса бүлеү ҡаралған.
Фото: Минсельхоз РБ.
 
 
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика