«3 йәшлек ҡыҙсыҡ әлегә тиклем әсәһен көтә»

Ошо йылдың июлендә Оло Тәләк ауылында иҫерек Өфө ҡатыны 38 йәшлек Оксана Крюковскаяны үлемесле бәрҙергән. Ҡатындың биш балаһы етем ҡалған. Иң кесе ҡыҙы Алинаға ни бары өс йәш. Туғандары сабыйға әсәһенең һәләк булыуын нисек аңлатырға белмәй әлегә тиклем яфалана.
Уларҙың өләсәһе Надежда Крюковская өсөн был икенсе юғалтыу. Бер нисә йыл элек нәҡ ошо урында аварияла уның кесе ҡыҙы һәләк булған.
— Ике ҡыҙым да бында ята... — ти күҙ йәштәре менән ҡатын. Ул көн һайын зыяратҡа килә.
«Честный репортаж» каналы хәбәр итеүенсә, 38 йәшлек Оксана Крюковская өйөнә ҡайтып барған, юл ситенән атлаған һәм юл йөрөү ҡағиҙәләрен боҙмаған. Уны юғары тиҙлектә килгән иҫерек Өфө ҡатыны бәрҙергән. Алған йәрәхәттәрҙән Оксана шунда уҡ һәләк булған. Ә водитель машинаһынан да сыҡмайынса, авария урынынан ҡасып киткән.
Һуңыраҡ ДТП-ны яһаусыны барыбер ЮХИДИ инспекторҙары тапҡан. Медицина тикшереүе ҡатындың иҫерек булыуын күрһәткән.