+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 07:05

«3 йәшлек ҡыҙсыҡ әлегә тиклем әсәһен көтә»

Башҡортостанда иҫерек ҡатын күп балалы әсәне үлтергәнсә бәрҙергән һәм авария урынынан ҡасҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
«3 йәшлек ҡыҙсыҡ әлегә тиклем әсәһен көтә»«3 йәшлек ҡыҙсыҡ әлегә тиклем әсәһен көтә»
«3 йәшлек ҡыҙсыҡ әлегә тиклем әсәһен көтә»

Ошо йылдың июлендә Оло Тәләк ауылында иҫерек Өфө ҡатыны 38 йәшлек Оксана Крюковскаяны үлемесле бәрҙергән. Ҡатындың биш балаһы етем ҡалған. Иң кесе ҡыҙы Алинаға ни бары өс йәш. Туғандары сабыйға әсәһенең һәләк булыуын нисек аңлатырға белмәй әлегә тиклем яфалана.

Уларҙың өләсәһе Надежда Крюковская өсөн был икенсе юғалтыу. Бер нисә йыл элек нәҡ ошо урында аварияла уның кесе ҡыҙы һәләк булған.

— Ике ҡыҙым да бында ята... — ти күҙ йәштәре менән ҡатын. Ул көн һайын зыяратҡа килә.

«Честный репортаж» каналы хәбәр итеүенсә, 38 йәшлек Оксана Крюковская өйөнә ҡайтып барған, юл ситенән атлаған һәм юл йөрөү ҡағиҙәләрен боҙмаған. Уны юғары тиҙлектә килгән иҫерек Өфө ҡатыны бәрҙергән. Алған йәрәхәттәрҙән Оксана шунда уҡ һәләк булған. Ә водитель машинаһынан да сыҡмайынса, авария урынынан ҡасып киткән.

Һуңыраҡ ДТП-ны яһаусыны барыбер ЮХИДИ инспекторҙары тапҡан. Медицина тикшереүе ҡатындың иҫерек булыуын күрһәткән. 

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика