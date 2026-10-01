+8 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Октября , 16:57

17 яңы объект теркәләсәк

Башҡортостан халыҡтарының матди булмаған мәҙәни мираҫ объекттарын Берҙәм реестрға индереү буйынса эксперт советының ултырышы үтә.  

Добавить в предпочтительные источники Google
17 яңы объект теркәләсәк17 яңы объект теркәләсәк
17 яңы объект теркәләсәк

Унда Республика халыҡ ижады үҙәге хеҙмәткәрҙәре, ғалим-тикшеренеүселәр, фольклорсылар, сәнғәт белгестәре, этнографтар, тарихсылар һәм мәҙәниәт эшмәкәрҙәре ҡатнашты. Совет ултырышын мәҙәниәт министры урынбаҫары Эльза Ҡарамырҙина етәкләне.

Кәңәшмә һөҙөмтәләре буйынса Берҙәм реестрға 17 яңы объектты индерергә ҡарар ителде. Улар араһында Башҡорт таш мозаика мәктәбенең формалашыу үҙенсәлеге, Балаҡатай районы башҡорттарының традицион туй биҙәүестәре – элдек әҙерләү технологияһы, халҡыбыҙҙың «Тел-теш ҡырҡыу» һәм "Аулаҡ өй" йолалары, көтөүсе эттәрҙе өйрәтеү технологияһы һәм ысулдары, мөнәжәт жанры һәм башҡалар бар.

Мишәрҙәрҙең ике аш-һыу ризығы, шулай уҡ Благовещен районында лушник бәлешен әҙерләү технологияһы ла Берҙәм реестрға индереләсәк. Мари, немец һәм башҡа халыҡтарҙың да матди булмаған мәҙәни мираҫ объекттары ҡаралды.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика