17 яңы объект теркәләсәк

Унда Республика халыҡ ижады үҙәге хеҙмәткәрҙәре, ғалим-тикшеренеүселәр, фольклорсылар, сәнғәт белгестәре, этнографтар, тарихсылар һәм мәҙәниәт эшмәкәрҙәре ҡатнашты. Совет ултырышын мәҙәниәт министры урынбаҫары Эльза Ҡарамырҙина етәкләне.
Кәңәшмә һөҙөмтәләре буйынса Берҙәм реестрға 17 яңы объектты индерергә ҡарар ителде. Улар араһында Башҡорт таш мозаика мәктәбенең формалашыу үҙенсәлеге, Балаҡатай районы башҡорттарының традицион туй биҙәүестәре – элдек әҙерләү технологияһы, халҡыбыҙҙың «Тел-теш ҡырҡыу» һәм "Аулаҡ өй" йолалары, көтөүсе эттәрҙе өйрәтеү технологияһы һәм ысулдары, мөнәжәт жанры һәм башҡалар бар.
Мишәрҙәрҙең ике аш-һыу ризығы, шулай уҡ Благовещен районында лушник бәлешен әҙерләү технологияһы ла Берҙәм реестрға индереләсәк. Мари, немец һәм башҡа халыҡтарҙың да матди булмаған мәҙәни мираҫ объекттары ҡаралды.