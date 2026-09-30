+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Сентября , 07:05

Янғын урынында егеттең кәүҙәһен һәм яралы үҫмер ҡыҙҙы тапҡандар

Сибайҙа тәфтишселәр бәлиғ булмаған ҡыҙҙы үлтерергә йыйыныу осрағы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Янғын урынында егеттең кәүҙәһен һәм яралы үҫмер ҡыҙҙы тапҡандарЯнғын урынында егеттең кәүҙәһен һәм яралы үҫмер ҡыҙҙы тапҡандар
Янғын урынында егеттең кәүҙәһен һәм яралы үҫмер ҡыҙҙы тапҡандар

Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитетының Тәфтиш идаралығы матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, 28 сентябрь кисендә Сибай ҡалаһындағы фатирҙарҙың береһендә янғын сыҡҡан. Торлаҡтан бысаҡ менән яраланған үҫмер ҡыҙ ҡотолоп сыға алған.

Янғынды һүндергән ваҡытта фатирҙа шулай уҡ 19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған.

Бәлиғ булмаған ҡыҙҙы дауаханаға оҙатҡандар. Тәфтиш комитеты тәфтишселәре һәм криминалистары полиция хеҙмәткәрҙәре менән берлектә ваҡиғаның асылына төшөнә: енәйәт урынын тикшергәндәр, суд экспертизаларын тәғәйенләгәндәр.

 

Фото: "Башинформ"

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика