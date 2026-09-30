+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Сентября , 06:25

Сауаплы эш башҡарҙылар

Күгәрсен районының Бикес ауылы халҡы зыярат ҡоймаһын яңыртты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Сауаплы эш башҡарҙыларСауаплы эш башҡарҙылар
Сауаплы эш башҡарҙылар

Тәүҙә аҡса йыйылды, етерлек материал алынды. Шунан, үткән ялдарҙа, ауылдың яҙмышына, төҙөклөгөнә битараф булмаған тырыш халыҡ – ауылда йәшәүселәр, ҡайтып йөрөүселәр, йәше-ҡарты – зыяратты кәртәләргә, буярға сыҡты.

Берҙәм эшләгәс, йәһәт тамамлап та ҡуйҙылар. Афарин!

Ауыл имамы Ишмырҙа Сәлихов рәхмәт белдерҙе:

“Зыяратты кәртәләүҙә ҡатнашҡан һәр кемгә ҙур рәхмәт! Күмәкләгән – яу ҡайтарған тигәндәй, берҙәм, ойошҡан рәүештә сауаплы оло ҙур бер эште бергәләп эшләп тә ҡуйҙыҡ.

Әлхәмдүлилләһ. Аллаһы Тәғәлә тән сәләмәтлеге, йән тыныслығы насип итһен. Сауаптары насип булыр, ин шә Аллаһ! Ул Үҙенең рәхмәтенән, ярҙамынан, мәрхәмәтенән ташламаһын барыбыҙҙы ла. Иҫәнлек-һаулыҡ теләйем барығыҙға ла”.

Артабан да шулай берҙәм, тырыш булығыҙ! Сәләмәтлек ташламаһын һеҙҙе!

Фото: MAКС, ауыл каналынан.

Сауаплы эш башҡарҙылар
Сауаплы эш башҡарҙылар
Сауаплы эш башҡарҙылар
Сауаплы эш башҡарҙылар
Сауаплы эш башҡарҙылар
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика