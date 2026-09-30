Сауаплы эш башҡарҙылар

Тәүҙә аҡса йыйылды, етерлек материал алынды. Шунан, үткән ялдарҙа, ауылдың яҙмышына, төҙөклөгөнә битараф булмаған тырыш халыҡ – ауылда йәшәүселәр, ҡайтып йөрөүселәр, йәше-ҡарты – зыяратты кәртәләргә, буярға сыҡты.
Берҙәм эшләгәс, йәһәт тамамлап та ҡуйҙылар. Афарин!
Ауыл имамы Ишмырҙа Сәлихов рәхмәт белдерҙе:
“Зыяратты кәртәләүҙә ҡатнашҡан һәр кемгә ҙур рәхмәт! Күмәкләгән – яу ҡайтарған тигәндәй, берҙәм, ойошҡан рәүештә сауаплы оло ҙур бер эште бергәләп эшләп тә ҡуйҙыҡ.
Әлхәмдүлилләһ. Аллаһы Тәғәлә тән сәләмәтлеге, йән тыныслығы насип итһен. Сауаптары насип булыр, ин шә Аллаһ! Ул Үҙенең рәхмәтенән, ярҙамынан, мәрхәмәтенән ташламаһын барыбыҙҙы ла. Иҫәнлек-һаулыҡ теләйем барығыҙға ла”.
Артабан да шулай берҙәм, тырыш булығыҙ! Сәләмәтлек ташламаһын һеҙҙе!
Фото: MAКС, ауыл каналынан.