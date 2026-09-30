Мәктәп автобусы һәләкәткә юлыҡҡан

Өфө — Шишмә — Ҡырғыҙ-Миәкә трассаһында ВАЗ-2112 еңел автомобиле менән мәктәп автобусы бәрелешеү һөҙөмтәһендә ике кеше һәләк булған. Авария кисә юлдың 14-се километрында теркәлгән.
Авария һөҙөмтәһендә ике кеше һәләк булған. Билдәле булыуынса, ВАЗ-2112 водителе Шишмә ҡасабаһынан Өфөгә табан барған һәм ҡаршы яҡтан килгән, был ваҡытта һулға боролоп маташҡан мәктәп автобусы менән бәрелешкән. Еңел машина водителе һәм уның пассажиры һәләкәт урынында үлгән.
Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы (ЮХХДИ) мәғлүмәттәре буйынса, мәктәп автобусында 21 бала һәм бер өлкән кеше булған. Уларҙың берәүһе лә зыян күрмәгән.