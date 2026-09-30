+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Сентября , 05:25

Мәктәп автобусы һәләкәткә юлыҡҡан

Һәләк булыусылар бар. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Мәктәп автобусы һәләкәткә юлыҡҡанМәктәп автобусы һәләкәткә юлыҡҡан
Мәктәп автобусы һәләкәткә юлыҡҡан

Өфө — Шишмә — Ҡырғыҙ-Миәкә трассаһында ВАЗ-2112 еңел автомобиле менән мәктәп автобусы бәрелешеү һөҙөмтәһендә ике кеше һәләк булған. Авария кисә юлдың 14-се километрында теркәлгән.

Авария һөҙөмтәһендә ике кеше һәләк булған. Билдәле булыуынса,  ВАЗ-2112 водителе Шишмә ҡасабаһынан Өфөгә табан барған һәм ҡаршы яҡтан килгән, был ваҡытта һулға боролоп маташҡан мәктәп автобусы менән бәрелешкән. Еңел машина водителе һәм уның пассажиры һәләкәт урынында үлгән.

Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы (ЮХХДИ) мәғлүмәттәре буйынса, мәктәп автобусында 21 бала һәм бер өлкән кеше булған. Уларҙың берәүһе лә зыян күрмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика