+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 05:45

Заһир Зәйнетдинов танылған «Буран инәйҙәре» менән сираттағы хитын әҙерләй!

Башҡортостандың халыҡ артисы, билдәле мультиинструменталист Заһир Зәйнетдинов тағы ла халыҡты таң ҡалдырырлыҡ яңы проект тәҡдим итә. Был юлы ул Рәсәйҙе донъя кимәлендә танытҡан легендар «Буран инәйҙәре» (Бурановские бабушки) төркөмө менән берлектә үҙенсәлекле композиция яҙҙырған.

Заһир Зәйнетдинов танылған «Буран инәйҙәре» менән сираттағы хитын әҙерләй!Заһир Зәйнетдинов танылған «Буран инәйҙәре» менән сираттағы хитын әҙерләй!
Заһир Зәйнетдинов танылған «Буран инәйҙәре» менән сираттағы хитын әҙерләй!

Традицион музыка ҡоралдарының моңо һәм заманса электрон биттар синтезында тыуған яңы йыр «Йоманан һуң шәмбе» тип атала.

Зәйнетдин белдереүенсә, был дуэттың төп маҡсаты — Рәсәй халыҡтарының күп ҡырлы мәҙәниәтен яңы кимәлдә пропагандалау.

«Рәсәй халыҡтарының мәҙәниәте — көс, матурлыҡ һәм илһам биреүсе тере сығанаҡ ул. Уның урыны тик үткәндәрҙә йә тарих битәрәндә генә түгел, ә бөгөнгө заманса музыкала, йәшәү рәүешендә һәм илдең киләсәгендә», — тип уртаҡлашты халыҡ артисы.

Музыкант билдәләүенсә, мәҙәни ҡиммәттәрҙе һаҡлап ҡалыуҙың һәм үҫтереүҙең иң уңышлы ысулы — быуындар араһындағы үҙенсәлекле диалог.

«Традицион мәҙәниәт быуаттар буйы быуындан быуынға тапшырылып килгән. Бөгөн был процесс заманса формала дауам итә. Беҙ, электрон музыка вәкилдәре, традицион йүнәлештәге халыҡ артистары менән бергә ижад итәбеҙ. Был йәш тыңлаусыға боронғо мәҙәни мираҫты ҡоро дәреслек йә музей ҡомартҡыһы аша түгел, ә үҙенә яҡын булған заманса көйҙәр ярҙамында танышырға һәм уны яратырға мөмкинлек бирә», — тине Заһир Зәйнетдинов. 

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика