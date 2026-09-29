Заһир Зәйнетдинов танылған «Буран инәйҙәре» менән сираттағы хитын әҙерләй!

Традицион музыка ҡоралдарының моңо һәм заманса электрон биттар синтезында тыуған яңы йыр «Йоманан һуң шәмбе» тип атала.
Зәйнетдин белдереүенсә, был дуэттың төп маҡсаты — Рәсәй халыҡтарының күп ҡырлы мәҙәниәтен яңы кимәлдә пропагандалау.
«Рәсәй халыҡтарының мәҙәниәте — көс, матурлыҡ һәм илһам биреүсе тере сығанаҡ ул. Уның урыны тик үткәндәрҙә йә тарих битәрәндә генә түгел, ә бөгөнгө заманса музыкала, йәшәү рәүешендә һәм илдең киләсәгендә», — тип уртаҡлашты халыҡ артисы.
Музыкант билдәләүенсә, мәҙәни ҡиммәттәрҙе һаҡлап ҡалыуҙың һәм үҫтереүҙең иң уңышлы ысулы — быуындар араһындағы үҙенсәлекле диалог.
«Традицион мәҙәниәт быуаттар буйы быуындан быуынға тапшырылып килгән. Бөгөн был процесс заманса формала дауам итә. Беҙ, электрон музыка вәкилдәре, традицион йүнәлештәге халыҡ артистары менән бергә ижад итәбеҙ. Был йәш тыңлаусыға боронғо мәҙәни мираҫты ҡоро дәреслек йә музей ҡомартҡыһы аша түгел, ә үҙенә яҡын булған заманса көйҙәр ярҙамында танышырға һәм уны яратырға мөмкинлек бирә», — тине Заһир Зәйнетдинов.