Яҡын арала халыҡ һалым белдереүҙәре ала башлай

Шуларҙың яҡынса 1,8 миллионы белдереүҙәрҙе электрон рәүештә — «Дәүләт хеҙмәттәре» порталында йәки Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтындағы шәхси кабинет аша ала. Ҡалғандарға белдереүҙәр йәшәгән урындары буйынса заказлы хат менән ебәрелә.
Һалым белдереүен шулай уҡ Күп функциялы үҙәктә (МФЦ) йәки теләһә ниндәй һалым органында алырға мөмкин.
Кемдәргә һалым белдереүҙәре килмәй?
- мөлкәт һалымдарын түләүҙән тулыһынса азат иткән ташламаһы йәки һалым ҡайтармаһы булғандарға;
- һалымдарҙың дөйөм суммаһы 300 һумдан кәмерәк булған осраҡта (өс йыллыҡ срок тамамланған осраҡтарҙан тыш).
Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтында «2026 йылғы һалым белдереүе» тигән махсус бүлек эшләй. Унда йыш бирелгән һорауҙарға яуаптар тупланған: nalog.gov.ru/nu/.
Һалым түләү мөҙҙәте – 2026 йылдың 1 декабренә тиклем.