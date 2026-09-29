+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 04:15

Яҡын арала халыҡ һалым белдереүҙәре ала башлай

Республикала 2025 йыл өсөн һалымдарҙы түләү тураһында ҡағыҙҙы күпләп таратыу башланды. Уларҙы ике миллиондан ашыу кеше аласаҡ.

Яҡын арала халыҡ һалым белдереүҙәре ала башлайЯҡын арала халыҡ һалым белдереүҙәре ала башлай
Яҡын арала халыҡ һалым белдереүҙәре ала башлай

Шуларҙың яҡынса 1,8 миллионы белдереүҙәрҙе электрон рәүештә — «Дәүләт хеҙмәттәре» порталында йәки Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтындағы шәхси кабинет аша ала. Ҡалғандарға белдереүҙәр йәшәгән урындары буйынса заказлы хат менән ебәрелә.

Һалым белдереүен шулай уҡ Күп функциялы үҙәктә (МФЦ) йәки теләһә ниндәй һалым органында алырға мөмкин.

Кемдәргә һалым белдереүҙәре килмәй?

- мөлкәт һалымдарын түләүҙән тулыһынса азат иткән ташламаһы йәки һалым ҡайтармаһы булғандарға;

- һалымдарҙың дөйөм суммаһы 300 һумдан кәмерәк булған осраҡта (өс йыллыҡ срок тамамланған осраҡтарҙан тыш).

Рәсәй Федераль һалым хеҙмәте сайтында «2026 йылғы һалым белдереүе» тигән махсус бүлек эшләй. Унда йыш бирелгән һорауҙарға яуаптар тупланған: nalog.gov.ru/nu/.

Һалым түләү мөҙҙәте – 2026 йылдың 1 декабренә тиклем.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика