Ҡулланыусылар баҙары конкурсында ҡатнашырға теләйһегеҙме?

Башҡортостандың Сауҙа һәм хеҙмәттәр министрлығы ҡулланыусылар баҙары өлкәһендә эшләүсе ойошмаларҙы, шәхси эшҡыуарҙарҙы һәм урындағы үҙидара органдарын конкурсҡа саҡыра.
Ҡатнашыу өсөн:
Формаға ярашлы ғариза бирергә (vk.cc/d2bEwu), анкета тултырырға, объекттың презентацияһы менән эске һәм тыш яғынан төшөрөлгән, кәмендә10 фотоһүрәтен беркетергә.
Тулы исемлек һәм башҡа ентекле мәғлүмәт – сайтта: vk.cc/d2bExI
Документтарҙы почта аша: 450008, Башҡортостан Республикаһы, Өфө ҡалаһы, Цюрупа урамы, 13-сө йорт, 704-се бүлмә адресы буйынса, йәки электрон форматта: Nafikova.R@bashkortostan.ru тапшырырға мөмкин.
Ғаризалар ҡабул итеү ваҡыты – 10 октябргә тиклем.
Белешмәләр өсөн телефон: +7 (347) 280-89-08