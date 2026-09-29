+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 12:15

Ҡулланыусылар баҙары конкурсында ҡатнашырға теләйһегеҙме?

«Иң яҡшы магазин» «Иң яҡшы кафе» «Иң яҡшы автосервис» «Иң яҡшы матурлыҡ салоны» һәм башҡа номинациялар – «Башҡортостан Республикаһының ҡулланыусылар баҙары конкурсы»нда.

Ҡулланыусылар баҙары конкурсында ҡатнашырға теләйһегеҙме?Ҡулланыусылар баҙары конкурсында ҡатнашырға теләйһегеҙме?
Ҡулланыусылар баҙары конкурсында ҡатнашырға теләйһегеҙме?

Башҡортостандың Сауҙа һәм хеҙмәттәр министрлығы ҡулланыусылар баҙары өлкәһендә эшләүсе ойошмаларҙы, шәхси эшҡыуарҙарҙы һәм урындағы үҙидара органдарын конкурсҡа саҡыра.

Ҡатнашыу өсөн:

Формаға ярашлы ғариза бирергә (vk.cc/d2bEwu), анкета тултырырға, объекттың презентацияһы менән эске һәм тыш яғынан төшөрөлгән, кәмендә10 фотоһүрәтен беркетергә.

Тулы исемлек һәм башҡа ентекле мәғлүмәт – сайтта: vk.cc/d2bExI

Документтарҙы почта аша: 450008, Башҡортостан Республикаһы, Өфө ҡалаһы, Цюрупа урамы, 13-сө йорт, 704-се бүлмә адресы буйынса, йәки электрон форматта: Nafikova.R@bashkortostan.ru тапшырырға мөмкин.

Ғаризалар ҡабул итеү ваҡыты – 10 октябргә тиклем.

Белешмәләр өсөн телефон: +7 (347) 280-89-08

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика