Рөстәм Шәриповтың Өфө халҡына мөрәжәғәте

"Ҡәҙерле өфөләр!
Һауа торошо үҙгәрә, төндәр ҙә көндән-көн һалҡыная бара. Өйҙәрегеҙҙә йылы һәм уңайлы булһын өсөн, 2 октябрҙән йылытыу миҙгелен башлайбыҙ.
Йылытыу системаһына ҡушыу нисек башҡарыласаҡ:
2 октябрҙән — балалар баҡсаларына, мәктәптәргә һәм дауаханаларға йылы бирелә башлай.
5 октябрҙән — күп фатирлы йорттарҙа батареялар йылыта башлаясаҡ.
Һалҡындарға алдан әҙерләндек: гидравлик һынауҙар үткәрҙек һәм йылылыҡ селтәрҙәренең бөтә проблемалы участкаларын нығыттыҡ.
Һеҙгә йылы һәм уңайлы көндәр теләйбеҙ!
Фото: МАКС-канал Р. Шарипова.