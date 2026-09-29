+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 12:20

Рөстәм Шәриповтың Өфө халҡына мөрәжәғәте

Баш ҡала хакимиәте етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов үҙенең МАКС каналында мөһим хәбәр яҙған.

Рөстәм Шәриповтың Өфө халҡына мөрәжәғәтеРөстәм Шәриповтың Өфө халҡына мөрәжәғәте
Рөстәм Шәриповтың Өфө халҡына мөрәжәғәте

"Ҡәҙерле өфөләр!

Һауа торошо үҙгәрә, төндәр ҙә көндән-көн һалҡыная бара. Өйҙәрегеҙҙә йылы һәм уңайлы булһын өсөн, 2 октябрҙән йылытыу миҙгелен башлайбыҙ.

Йылытыу системаһына ҡушыу нисек башҡарыласаҡ:

2 октябрҙән — балалар баҡсаларына, мәктәптәргә һәм дауаханаларға йылы бирелә башлай.

5 октябрҙән — күп фатирлы йорттарҙа батареялар йылыта башлаясаҡ.

Һалҡындарға алдан әҙерләндек: гидравлик һынауҙар үткәрҙек һәм йылылыҡ селтәрҙәренең бөтә проблемалы участкаларын нығыттыҡ.

Һеҙгә йылы һәм уңайлы көндәр теләйбеҙ!

Фото: МАКС-канал Р. Шарипова.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика