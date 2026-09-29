+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 03:30

Милли проекттарға - 35,3 миллиард һум

Ағымдағы йылда милли проекттарҙы ғәмәлгә ашырыуға республикала 35,3 миллиард һум ҡаралған.

Милли проекттарға - 35,3 миллиард һумМилли проекттарға - 35,3 миллиард һум
Милли проекттарға - 35,3 миллиард һум

БР Хөкүмәте Рәйесе вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев оператив кәңәшмәлә белдереүенсә, шул сумманың 9,5 миллиард һумы - федераль финанслау. Урындағы бюджеттарҙа 11,1 миллиард һум билдәләнгән. 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика