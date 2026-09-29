Иртәгә туйғанса илаһағыҙ — йыл буйы күҙ йәше күрмәҫһеҙ!

Ҡатын-ҡыҙҙарға 30 сентябрҙә күңелен бушатып, күҙ йәштәрен туйғансы түгеп алыуы хәйерле икән. Был көндөң һынамыштары бик ҡыҙыҡлы! Халыҡта элек 30 сентябрҙе «Ышаныс, өмөт, мөхәббәт көнө» тип йөрөткәндәр. Шуға күрә уны дөрөҫ үткәреүгә айырым иғтибар бүлгәндәр.
Иртәгә дүрт кешенең бергә мунса инеүе, сабыныуы хупланмай — был ғаилә ағзалары араһында ҙур ыҙғыш-тауыш сығыуға сәбәпсе булырға мөмкин.
Ә бына гүзәл заттар иртәгә иртәнән туйғансы күҙ йәштәрен түкһә, йыл буйы ҡайғы-хәсрәт күрмәҫ һәм иламаҫ, тиҙәр. Йәштәр күңелде таҙарта һәм бәлә-ҡазаны йыраҡлаштыра.
Шулай уҡ иртәгә тыуған кешеләр тыуған көндәрен өс көн буйы байрам итһендәр — был уларға йыллыҡ уңыш килтерәсәк.
30 сентябрь — сихыр-боҙомдан ҡотолоу һәм таҙарыныу өсөн иң яҡшы көн тип һанала. Иртәгә ҡатын-ҡыҙ ауырыуҙарын дауалау ҙа айырыуса һөҙөмтәле буласаҡ.
Кейәүгә сыҡмаған ҡыҙҙарҙың иртәгә күптән көткән мөхәббәте менән осрашыу ихтималлығы бик ҙур! Шуға күрә был көндө өйҙә бикләнеп ултырмағыҙ.
Был көндө ҡатын-ҡыҙҙарға ауыр эш ҡушырға, йорт эштәре менән йонсоторға ярамай. Уларҙы иғтибарға күмеү мөһим.
30 сентябрҙә тегенергә, бәйләргә йәки сигергә ярамай — был йәрәхәтләнеүгә йәки уңышһыҙлыҡҡа килтереүе мөмкин.
Йортҡа тыныслыҡ һәм татыулыҡ килтереү өсөн ҡатын-ҡыҙҙарға был көндө бәлеш йәки икмәк бешерергә кәңәш ителә.
Тәбиғәт һынамышы: Әгәр был көндө торналар көньяҡҡа осоп китһә — 14 октябргә ҡаты һыуыҡтар һәм ҡар яуыуын көтөгөҙ. Әгәр көн аяҙ һәм йылы булһа — ҡыш һуңлап киләсәк.
Һәр кемгә был көн тик изгелек, бәхет һәм ысын уңыштар килтерһен!