«Быны үҙем дә көтмәгәйнем…»

Блогер Миләүшә Шәйхлисламова яҙылыусыларына яңы операция яһатыуының сәбәбен аңлатты һәм беренсе хирургик ҡатнашыуҙан һуң гүзәллек артынан ҡыуыусы башҡа ҡатын-ҡыҙҙарҙы тәнҡитләүҙән туҡтауын таныны.
«Башҡорт хужабикәһе» булараҡ билдәле Миләүшә Шәйхлисламова сираттағы хирургик операция хаҡында һөйләне. Үҙенең блогында ул күҙ аҫтындағы тоҡсайҙарҙы күрһәткән видео баҫтырҙы һәм уларҙы алдырырға планлаштырыуын әйтте.
«Алда тәүҙә бер процедура яһап ҡараясаҡмын, әгәр ул ярҙам итмәһә, киләһе йылда операция яһатасаҡмын», — тип хәбәр итте блогер.
Ул шулай уҡ хирургик ҡатнашыуҙарға психологик бәйлелек темаһын да күтәрҙе. Уның әйтеүенсә, беренсе пластиканан һуң ул матурлыҡ операцияларына ҡарашын тамырҙан үҙгәргәнен билдәләне. Элек ул ҡатын-ҡыҙҙарҙы операциялар менән үтә ныҡ мауыҡҡандары өсөн асыҡтан-асыҡ тәнҡитләһә, хәҙер уларҙы тулыһынса аңлай.
«Элек мин уларҙы хөкөм итә инем. Уларға ни етмәй икән, барыһы ла матур бит, тип уйлай торғайным... Хәҙер үҙем дә шундайға әйләндем. Тышҡы ҡиәфәтемә ҡарайым да, нимәне яҡшыртырға, ҡайһы ерҙе тарттырырға, ҡайҙа алып ташларға тигән уйҙар килә», — ти Миләүшә.
Уның фекеренсә, сикләгән һыҙыҡты бер тапҡыр үтеп китеү генә етә, һәм үҙеңдә нимәнелер төҙәтеү теләге даимиға әүерелә.