+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 05:25

«Әбейҙәр сыуағы» дауам итә!

Синоптиктар октябрь айына ла  фараз яһаны һәм шаҡ ҡатырҙы.

«Әбейҙәр сыуағы» дауам итә!«Әбейҙәр сыуағы» дауам итә!
«Әбейҙәр сыуағы» дауам итә!

Башҡортостанда, һауа температураһының түбәнәйеүе көтөлөүенә ҡарамаҫтан, «Әбейҙәр сыуағы» тамамланмай. Октябрҙә лә көн торошо аномаль йылы буласаҡ.

Тәүге сығанаҡтарға ҡарағанда, «Фобос» үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, республикала аяҙ һәм йылы көн торошо һаҡлана, һауа температураһы +17, +21 градусҡа тиклем етеп, 1 октябргәсә шулай буласаҡ. 2 октябрҙән термометр бағаналары +6 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк. 6 октябрҙән республикала ҡабаттан +11, +16 градусҡа тиклем йылыта, был көҙ уртаһы өсөн аномалия булып тора.

Дөйөм алғанда, октябрь шаҡтай йылы буласаҡ. Ҡырҡа һуытыу өсөнсө декадала көтөлә. 27 октябрҙән көндөҙгө һауа температураһы минусҡа үҙгәрәсәк. 28 октябрҙә беренсе ҡар яуыуы фаразлана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика