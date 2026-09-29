Беҙ үҫкәндә бигерәк ауыр ине

Усолкаға барып төшөү менән
Тағы сиратҡа беҙ баҫабыҙ
"Сәитбаба автобусына", тип,
Тирләп-бешеп билет алабыҙ.
Билет бөтһә,автобустар алмай,
Китеп барһа беҙҙе ҡалдырып.
Яйын табып Табын остарына ,
Барып етә инек ашығып.
Папуткалар алһа ҡыуаныстан ,
Йүгереп менер инек башына.
Ҡайтып төшә инек саңланышып ,
Буялышып юлдың туҙанына.
Поездан беҙ төшһәк,парум аша,
Сыға инек яҙғы ташҡында.
Атай атын егеп ҡаршы килде,
Юл булмаһа ҡышҡы буранда.
Үткән ғүмер аҡҡан һыу шикелле ,
Тотоп алып булмай йылдарҙы...
Онотмайыҡ ҡайҙа йөрөһәк тә
Ғафуриға ҡайтҡан юлдарҙы.
Фәниә Сыңғыҙова - Мөхәмәтшина