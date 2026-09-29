+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Сентября , 05:50

Беҙ үҫкәндә бигерәк ауыр ине

Беҙ үҫкәндә бигерәк ауыр ине , Ауыл яҡтарына ҡайтыуы. Усолкаға билет алыр өсөн, Сираттарҙа баҫып тороуы.

Беҙ үҫкәндә бигерәк ауыр инеБеҙ үҫкәндә бигерәк ауыр ине
Беҙ үҫкәндә бигерәк ауыр ине

 

Усолкаға барып төшөү менән

Тағы сиратҡа беҙ баҫабыҙ

"Сәитбаба автобусына", тип,

Тирләп-бешеп билет алабыҙ.

 

Билет бөтһә,автобустар алмай,

Китеп барһа беҙҙе ҡалдырып.

Яйын табып Табын остарына ,

Барып етә инек ашығып.

 

Папуткалар алһа ҡыуаныстан ,

Йүгереп менер инек башына.

Ҡайтып төшә инек саңланышып ,

Буялышып юлдың туҙанына.

 

Поездан беҙ төшһәк,парум аша,

Сыға инек яҙғы ташҡында.

Атай атын егеп ҡаршы килде,

Юл булмаһа ҡышҡы буранда.

 

Үткән ғүмер аҡҡан һыу шикелле ,

Тотоп алып булмай йылдарҙы...

Онотмайыҡ ҡайҙа йөрөһәк тә

Ғафуриға ҡайтҡан юлдарҙы.

 

Фәниә Сыңғыҙова - Мөхәмәтшина

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика