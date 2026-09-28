+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Сентября , 05:20

Зәйнетдин «Voice of Turan» халыҡ-ара фестивалендә ҡатнашасаҡ

Башҡортостандың халыҡ артисы, мультиинструменталист Заһир Зәйнетдинов «Voice of Turan» халыҡ-ара фестивалендә сығыш яһаясаҡ.

Зәйнетдин «Voice of Turan» халыҡ-ара фестивалендә ҡатнашасаҡЗәйнетдин «Voice of Turan» халыҡ-ара фестивалендә ҡатнашасаҡ
Зәйнетдин «Voice of Turan» халыҡ-ара фестивалендә ҡатнашасаҡ

Йыр конкурсы Төркөстанда (Ҡаҙағстан) үтәсәк. Был турала артист үҙенең социаль селтәрҙәрендә хәбәр итте.

Был йылда «Voice of Turan» донъяның 20 иленән башҡарыусыларҙы берләштерәсәк. Ҡатнашыусыларҙы сит ил артистары танылған ҡаҙаҡ йырсылары менән бергә сығыш яһай торған «Йондоҙло дуэт» проекты һәм «Ҡаҙаҡ йыры» конкурс этабы көтә.

«Үткән фестивалдә тамашасыларҙың күңелен яулай алдым, миңә махсус бүләк — тамашасылар һөйөүе призы тапшырылды. Маҡтаулы артистар менән таныштым һәм тап ошо сәфәрҙән һуң ҡаҙаҡ телендә йыр сығарҙым. Шул ваҡыттан бирле күп нәмә үҙгәрҙе — тәжрибәм, белемем артты, яңы йырҙарым тыуҙы», — тип билдәләне музыкант.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика