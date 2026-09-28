+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Сентября , 05:40

Республика көнөндә нисек ял итәбеҙ?

Быйыл Башҡортостандың төп байрамы - Республика көнө - йәкшәмбегә тура килә. Тимәк, ял көнө 12 октябргә күсерелә. Шул сәбәпле, байрамыбыҙ өс көнгә һуҙыла.

Республика көнөндә нисек ял итәбеҙ?Республика көнөндә нисек ял итәбеҙ?
Республика көнөндә нисек ял итәбеҙ?

10, 11, 12 октябрь - ял һәм байрам көндәре.

Был көндәрҙә эшкә сығыусыларға икеләтә эш хаҡы түләнергә тейеш (ст. 153 ТК РФ).

Фото: Яһалма зиһен ярҙамында эшләнгән.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика