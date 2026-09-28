Әнүәр Нурғәлиев легендар хитты яңыртты!

Башҡортостан республикаһының халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев үҙенең алтын фондын яңыртырға ҡарар иткән һәм «Ҡосаҡлама яратмайса» легендар йырының заманса аранжировкаһын тәҡдим иткән. Уның менән бергә композицияны йырсы Камилла Мэй башҡарҙы. Был музыкаль эксперименттың видеояҙмаһын артист шәхси сәхифәһендә баҫтырып сығарҙы. Аудиторияның фекерен белеү өсөн Нурғәлиев туранан-тура яҙылыусыларына мөрәжәғәт итте. Яуап оҙак көттөрмәне: хистәр бураны комментарийҙарҙы күҙ асып йомғансы баҫып алды.Һанаулы сәғәттәр эсендә ролик 2,3 меңдән ашыу лайк һәм 130-ҙан ашыу фекер йыйҙы.
Яңылыҡты тәүгеләрҙән булып баһалаусылар араһында— татар һәм башҡорт сәхнәһе йондоҙо Илһөйә Бәҙретдинова ла бар ине. Ул артистарҙы ҡыҫҡа, әммә мәғәнәле итеп хупланы — өс ут эмодзиһы ебәрҙе.Йырсының яҙылыусылары иһә: «Яңы һулыш! Яңыса бик яҡшы килеп сыҡҡан», «матур йыр», «асылмағанса», «бомба», «пушка», «ҡабыҙҙығыҙ, йыр супер» — бына шундай шәп баһалар ҡалдырған тыңлаусылар видео аҫтында. Эксперимент һис шикһеҙ уңышлы килеп сыҡты: иҫке йыр яңы яңғыраш алды, һәм ул артистың иң тоғро ижад һөйөүселәренә лә оҡшаны.