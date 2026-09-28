Иртәгә кәбеҫтә ашағыҙ, балыҡтан тыйылығыҙ!

Ҡаҙ-өйрәкте, тауыҡтарҙы бешерергә әҙерләгәндә ҡарағыҙ — әгәр һөйәктәре ҡалын һәм уларҙа май күп икән, тимәк, быйыл ҡыш һалҡын буласаҡ.
29 сентябрҙә яҡшылап мунса ингән кеше йыл буйы сирләмәҫкә тейеш икән.
Иртәгә нишләргә ярамай?
Яңы эштәр башламай тороғоҙ. Уларҙы башҡарып сығыу бик ауыр буласаҡ.29 сентябрҙә бысраҡ, тишек, иҫке кейемдә йөрөмәгеҙ, үҙегеҙ хаҡындағы ғәйбәттәрҙән урап уҙырһығыҙ. Иртәгә балыҡ ашауҙан да тыйылып торорға кәрәк икән. Алыҫ юлға сығыуҙы ла кисектереп торорға кәрәк.
29 сентябрь һынамыштары:
Иртәгә йылы, ҡоро көн булһа, ҡыш һуң киләсәк, йылы буласаҡ. 29 сентябрҙә күк күкрәһә, ҡар бик аҙ буласаҡ, көслө һалҡындар киләсәк. Ағастарҙа һары япраҡтар күп булһа һәм улар ҡойылмаһа, көҙ оҙаҡҡа һуҙыласаҡ.
Иртән йондоҙҙарҙың йымылдауын күрһәгеҙ, һауа торошо үҙгәреүгә әҙер булығыҙ. Сыйырсыҡтар йылы яҡҡа китмәгән икән, йылы көндәр оҙаҡ торасаҡ.