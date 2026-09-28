+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Сентября , 07:20

Иртәгә кәбеҫтә ашағыҙ, балыҡтан тыйылығыҙ!

Иртәгә кәбеҫтәнән һәм ҡош итенән ризыҡтар әҙерләү хәйерле һанала.

Иртәгә кәбеҫтә ашағыҙ, балыҡтан тыйылығыҙ!Иртәгә кәбеҫтә ашағыҙ, балыҡтан тыйылығыҙ!
Иртәгә кәбеҫтә ашағыҙ, балыҡтан тыйылығыҙ!

Ҡаҙ-өйрәкте, тауыҡтарҙы бешерергә әҙерләгәндә ҡарағыҙ — әгәр һөйәктәре ҡалын һәм уларҙа май күп икән, тимәк, быйыл ҡыш һалҡын буласаҡ.

29 сентябрҙә яҡшылап мунса ингән кеше йыл буйы сирләмәҫкә тейеш икән.

Иртәгә нишләргә ярамай?

Яңы эштәр башламай тороғоҙ. Уларҙы башҡарып сығыу бик ауыр буласаҡ.29 сентябрҙә бысраҡ, тишек, иҫке кейемдә йөрөмәгеҙ, үҙегеҙ хаҡындағы ғәйбәттәрҙән урап уҙырһығыҙ. Иртәгә балыҡ ашауҙан да тыйылып торорға кәрәк икән. Алыҫ юлға сығыуҙы ла кисектереп торорға кәрәк.

29 сентябрь һынамыштары:

Иртәгә йылы, ҡоро көн булһа, ҡыш һуң киләсәк, йылы буласаҡ. 29 сентябрҙә күк күкрәһә, ҡар бик аҙ буласаҡ, көслө һалҡындар киләсәк. Ағастарҙа һары япраҡтар күп булһа һәм улар ҡойылмаһа, көҙ оҙаҡҡа һуҙыласаҡ.

Иртән йондоҙҙарҙың йымылдауын  күрһәгеҙ, һауа торошо үҙгәреүгә әҙер булығыҙ. Сыйырсыҡтар йылы яҡҡа китмәгән икән, йылы көндәр оҙаҡ торасаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика