+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Сентября , 05:40

«Үҙбәкстанда улым бар»: Радик Юлъяҡшин шаҡ ҡатырҙы!

Әлеге яңылыҡты ул концерт барышында хәбәр итте.

«Үҙбәкстанда улым бар»: Радик Юлъяҡшин шаҡ ҡатырҙы!«Үҙбәкстанда улым бар»: Радик Юлъяҡшин шаҡ ҡатырҙы!
«Үҙбәкстанда улым бар»: Радик Юлъяҡшин шаҡ ҡатырҙы!

— Ә һеҙ минең улым барлығын беләһегеҙме? Ул Үзбәкстанда, — тип уртаҡлашты танылған йырсы һәм смартфонында бәләкәй малай йырлаған видеоны күрһәтте. — Мин тиҙҙән Үзбәкстанға барам.

Ҙур булмаған роликта Радик Юлъяҡшиндың магазинда кейем һайлауы, ҡала буйлап йөрөүе, машинала барыуы, сығыштар өсөн залды ҡарауы һәм үҙенең ижади командаһы ағзалары менән төрлө темаларға юмор менән һөйләшеүе төшөрөлгән.

Музыкант Себерҙә гастролдәрҙә. Ул Төмәндә үҙ ижадын яратыусыларға рәхмәт белдерҙе, кисә Тубыл ҡалаһында иҫтә ҡалырлыҡ кисә үтеүе тураһында хәбәр итте.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика