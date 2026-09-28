«Үҙбәкстанда улым бар»: Радик Юлъяҡшин шаҡ ҡатырҙы!

— Ә һеҙ минең улым барлығын беләһегеҙме? Ул Үзбәкстанда, — тип уртаҡлашты танылған йырсы һәм смартфонында бәләкәй малай йырлаған видеоны күрһәтте. — Мин тиҙҙән Үзбәкстанға барам.
Ҙур булмаған роликта Радик Юлъяҡшиндың магазинда кейем һайлауы, ҡала буйлап йөрөүе, машинала барыуы, сығыштар өсөн залды ҡарауы һәм үҙенең ижади командаһы ағзалары менән төрлө темаларға юмор менән һөйләшеүе төшөрөлгән.
Музыкант Себерҙә гастролдәрҙә. Ул Төмәндә үҙ ижадын яратыусыларға рәхмәт белдерҙе, кисә Тубыл ҡалаһында иҫтә ҡалырлыҡ кисә үтеүе тураһында хәбәр итте.