+5 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Сентября , 03:00

Хәйерле иртә!

Көнөгөҙ тәмле сәйҙәй йылы, ҡояштай яҡты, күңелегеҙҙәй матур булһын! Барығыҙға ла күтәренке кәйеф һәм уңышлы көн теләйбеҙ!

Хәйерле иртә!Хәйерле иртә!
Хәйерле иртә!

Көнөгөҙ тәмле сәйҙәй йылы, ҡояштай яҡты, күңелегеҙҙәй матур булһын! Барығыҙға ла күтәренке кәйеф һәм уңышлы көн теләйбеҙ!

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика