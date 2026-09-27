+20 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Сентября , 08:31

Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы

Ишембай районы Урман-Бишҡаҙаҡ ауылында билдәле тележурналист Уйылдан Ғәлин иҫтәлегенә волейбол турниры үтте. Уны быйыл икенсе тапҡыр коллегалары һәм туғандары ойошторҙо.

Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙыҮҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы

Уйылдан Нурғәли улы ике йыл элек 45 кенә йәшендә ҡапыл вафат булғайны. Иҫ киткес оло йөрәкле, ярҙамсыл хеҙмәттәштәрен коллегалары онотмай. Турнирға Өфөнән журналистар командаһы барһа, райондан йәнә өс команда ҡатнашты.

Көсөргәнешле лә, дәртле лә уйын һөҙөмтәһендә Урман-Бишҡаҙаҡ мәктәбе волейболсылары быйыл да төп кубокты эләктерҙе. Журналистар - икенсе, район хакимиәте вәкилдәре өсөнсө булды. Ә туғандар командаһы дүртенсе урынға сыҡты.

Турнир хаҡында тулыраҡ гәзитебеҙҙең киләһе һанында уҡырһығыҙ.

Л. Мәүлитова һәм А. Нурмөхәмәтова фотолары.

Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Үҙе булмаһа ла, беҙҙе бергә йыйҙы
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика