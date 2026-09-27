Белем биреү усағында - агролаборатория

Мәғариф учреждениеһы коллективы балаларҙы төрлө дәрестән тыш эшмәкәрлеккә йәлеп итеү мөмкинлектәрен киңәйтә. Уҡыусыларға яңы күнекмәләр үҙләштереү һәм киңерәк белем алыу өсөн шарттар булдырыла.
Лицей өсөн мөһим ваҡиғаларҙың береһе — «Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик тәьмин итеү» милли проектының «АПК өсөн кадрҙар» федераль проекты буйынса биш5 миллион һумлыҡ агролаборатория өсөн махсус ҡорамалдар һатып алыу булды.
Хәҙер лицей уҡыусылары һәм педагогтары ҡарамағында электрон һәм яҡтылыҡ микроскоптары, люминоскоп, бактериялар сәсеү өсөн прибор, һөт анализаторы һәм сепаратор, һыуытҡыс, сыр етештереү ҡорамалы, май яҙғыс, туңдырма әҙерләү өсөн фрезер ҡоролмаһы, һут һығыу аппараты, йогуртница, индукциялы плита, мармит һәм торбалы шкаф бар.
Техник йыһазландырыу «Аҙыҡ-түлек сәнәғәтендә биотехнология» тигән бөтөнләй яңы белем биреү йүнәлешен асыу мөмкинлеге бирәсәк.
Уҡыусылар аҙыҡ-түлек составына тулы күләмдә лаборатор тикшереүҙәр үткәрә, микробиология нигеҙҙәрен өйрәнә һәм үҙ ҡулдары менән тәбиғи һөт ризыҡтары — өй сыры, тәбиғи туңдырма һәм башҡа продукция әҙерләй аласаҡ.
Агролабораторияның тантаналы асылышы 2 октябргә планлаштырылған.
Фото: Контента | Инфоповод