+9 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Сентября , 04:15

Белем биреү усағында - агролаборатория

Башҡортостандың Ҡырмыҫҡалы районы Ҡабаҡ ауылы лицейында яңы уҡыу йүнәлештәре барлыҡҡа килә.

Белем биреү усағында - агролабораторияБелем биреү усағында - агролаборатория
Белем биреү усағында - агролаборатория

Мәғариф учреждениеһы коллективы балаларҙы төрлө дәрестән тыш эшмәкәрлеккә йәлеп итеү мөмкинлектәрен киңәйтә. Уҡыусыларға яңы күнекмәләр үҙләштереү һәм киңерәк белем алыу өсөн шарттар булдырыла.

Лицей өсөн мөһим ваҡиғаларҙың береһе — «Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик тәьмин итеү» милли проектының «АПК өсөн кадрҙар» федераль проекты буйынса биш5 миллион һумлыҡ агролаборатория өсөн махсус ҡорамалдар һатып алыу булды.

Хәҙер лицей уҡыусылары һәм педагогтары ҡарамағында электрон һәм яҡтылыҡ микроскоптары, люминоскоп, бактериялар сәсеү өсөн прибор, һөт анализаторы һәм сепаратор, һыуытҡыс, сыр етештереү ҡорамалы, май яҙғыс, туңдырма әҙерләү өсөн фрезер ҡоролмаһы, һут һығыу аппараты, йогуртница, индукциялы плита, мармит һәм торбалы шкаф бар.

Техник йыһазландырыу «Аҙыҡ-түлек сәнәғәтендә биотехнология» тигән бөтөнләй яңы белем биреү йүнәлешен асыу мөмкинлеге бирәсәк.

Уҡыусылар аҙыҡ-түлек составына тулы күләмдә лаборатор тикшереүҙәр үткәрә, микробиология нигеҙҙәрен өйрәнә һәм үҙ ҡулдары менән тәбиғи һөт ризыҡтары — өй сыры, тәбиғи туңдырма һәм башҡа продукция әҙерләй аласаҡ.

Агролабораторияның тантаналы асылышы 2 октябргә планлаштырылған.

Фото: Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика