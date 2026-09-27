Алты бәхет сығанағы

...Өс айлыҡ ауыры төшкәндән һуң 19 йәшлек Дамираның күҙҙәренә, гүйә, ниҙер булды – бар донъя ҡапыл төҫһөҙләнде лә ҡуйҙы. Зыңлап бушап ҡалды тирә-әйләнә. Ә әле уның йөрәгенә өҫтәмә бысаҡ ҡаҙанылармы ни:
- Һинең башҡаса балаң булмаясаҡ...
Табиптың һүҙҙәрен ишетте, әммә улар аңына барып етмәне: “Нисек инде... “балаң булмаясаҡ”?
Әллә күңеле иңрәне, әллә ни бары тауышы ҡарлыҡты:
- Ни-иңә?
Аҡ халатлы ҡатынға мөлдөрәп ҡараны: “Бәлки, хаталаналыр... Бәлки, яңылыш ишетәмдер?!”
- Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, аналыҡ тота алмай, - гинеколог ҡулдарын йәйҙе, - ҡалайтаһың, яҙмыш...
Ҡурҡыныс хәбәрҙе яҡындарына телефон аша әйтергә теле әйләнмәне. Аңҡы-тиңке ҡайтты ауылға. Уның өсөн өлтөрәп йөрөгән ире Илдарға ҡарап, илағыһы килде...
Биш балалы ғаиләлә тыуып үҫкән Дамира һәр каникулды күрше Сораман ауылында, Мәүзифа әзәһендә (өләсәһендә) үткәрҙе. Рөстәм ағаһының дуҫы Илдар менән дә шунда танышты. Унан өс йәшкә өлкән Илдар 14 йәшендә етем ҡалып, Рудниктан Сораманға күсә - әсәһенең бер туған апаһында, Гөлсөм менән Фәрүәз Ҡаһармановтарҙың ғаиләһендә, тәрбиәләнә. Дүрт йыл бер-береһен күреп, арлы-бирле һөйләшеп йөрөһәләр ҙә, Илдар ҡыҙ балаға үҙенең хис-тойғоларын белдермәй. 2002 йылдың 18 июненә ҡәҙәр.
Ул көндө әзәһе тыштан өйгә инде лә, Дамираға өндәште:
- Ана, Илдар килгән, һине саҡыра. Бар, сыҡ.
Ғәжәпләнгән, ни уйларға ла белмәгән Дамира сыҡты. Баҡса буйында торған йәш егет тулҡынланды:
- Дамира!
- Әү!
- Һин миңә оҡшайһың!
- ...Шунан нимә эшләйем?
- Миңә иртәгә армияға. Мине оҙатаһыңмы?
Дамира юғалып ҡалды, иңбаштарын ғына һикертте лә, кире өйгә инде. Икенсе көндө Илдарҙы оҙатырға барҙы шулай ҙа.
- Һин мине көтәһеңме? – тип һорағас, дөрөҫөн әйтте:
- Әллә, белмәйем...
Илдар үҫмер ҡыҙҙы бар ғәм алдында ныҡлап ҡосаҡларға, үбергә ҡыйманы, бер мәлгә генә күкрәгенә ҡыҫты. Ләкин шул да етте: уның яҡынлығынан Дамираның башы әйләнде, ҡойолоп төштө, башынан йәшен тиҙлегендәй: “Көтөрмөн!” – тигән уй үтте.
Бер аҙҙан Илдарҙың хаты килеп төштө: “Сәләм, йөрәккәйем! Хәлдәр нисек? Мин “учебкала”. Торжок ҡалаһындағы хәрби частә. Инәйең, атайың, әзәйең нисек? Үҙең нимә эшләйһең, һөйөклөм, Дамирам?” Конверт эсендә фотоһы ла ята ине. “Илдарҙы хәрби формала танырлыҡ та түгел! Фырт егеткә әйләнгән дә ҡуйған даһа!” – тиеште барыһы ла, ә Дамира ғашиҡ булды. Яуап хатты оҙаҡ көттөрмәне: “Хәлдәр һәйбәт, Аллаға шөкөр. Уҡып йөрөйөм. Бөтәһенән дә һиңә сәләм”.
“Учебка”нан һуң Һамар өлкәһендә водитель булып хеҙмәт иткән Илдарҙан хат килгән һайын Дамира ҡыуанысынан ерҙән атлап түгел, осоп йөрөнө: “Ул мине ярата!”
Бәләкәй Ҡаҙаҡҡолда (Зәйнәкәйҙә) туғыҙынсыны тамамлағас, уҡыуын Яңы Байрамғол мәктәбендә дауам итте. Ике йәш йөрәкте бәйләгән хаттар тегеләй-былай осто ғына.
Тик бер ваҡыт Илдарҙан хаттар килеүҙән туҡтай... Уның аварияға осрап, госпиталдә ятҡанын башҡаларҙан ишетеп, үҙенең хаттарына яуаптар булмағанға ҡайғырған, ауыр кисерештәргә батҡан Дамира йәшлек ҡыҙыулығы менән Илдарҙың хаттарын, фотоларын утҡа яға. Ә госпиталдә бер нисә ай дауаланғандан һуң демобилизацияланып, ауылына ҡайтҡан Илдар тапҡыр Дамираға килә. Хәтере ныҡ ҡалған ҡыҙ уны һалҡын ҡаршылай:
- Нимә эшләп йөрөп ятаһың?
- Һиңә килдем.
- Ярты йыл хаттарың булманы.
- Аварияға тарыным...
- Белештем инде.
- Ғәфү ит, Дамира... Миңә кейәүгә сыҡ!
Тәҡдимен ҡабул итмәне ҡыҙ:
- Уҡып бөтмәйенсә сыҡмайым, - тине.
Аттестат алғас, Белореттағы медицина училищеһына уҡырға керергә ниәтләй ҙә бит, тик аҡсаһыҙлыҡ бәкәлгә һуға, теләген тормошҡа ашыра алмай. Учалы тегеү фабрикаһына эшкә урынлаша. Оҙаҡ эшләргә тура килмәй, ныҡыш Илдар уны кейәүгә сығырға күндерә. Сөкөрләшеп кенә, киләсәккә ҙур пландар ҡороп, йорт һатып алып, йәшәй башлайҙар, хыялдарында бишек элеп, бала бәүетергә әҙерләнәләр... Һәм аяҙ көндө йәшен һуҡҡандай яңғыраған хөкөм ҡарары: “Һинең башҡаса балаң булмаясаҡ...”
Яҡындары менән бүлешкәндән һуң, ваҡыт үтә бара, йөрәген уттай яндырған һүҙҙәрҙең көсө бөткәндәй тойола. Бер нисә йылдан Дамира: “Мин әле йәш, сәләмәт, нишләп булмаһын, ти, була минең балаларым!” – тип үҙен-үҙе уңышҡа көйләп, ауылдаш әбейгә эс һылатырға йөрөй башлай. Һәм бына мөғжизә - күп тә үтмәй, ауырға ҡала! Шулай итеп, өйләнешкәндән алып биш йыл тигәндә, Ғафановтарҙың йортона нур ҡуна – тәүге ҡыҙҙары Лиана тыуа. Унан һуң әсә Исламды табып ала. Ағаһы артынса Лүзиә донъяға килә. Дүрт йыл үткәс, бер-бер артлы тыуған Линар, Дарина һәм Илүзә ата-әсәнең бәхетен арттыра. Балаларҙың шат тауыштары яңғыраған йылы йорт йәйғор-нурға күмелә.
- Бер ҙә күп бала табырмын, тип уйламағайным, - тип йылмая “Әсәлек даны” миҙалы менән наградланған һөйкөмлө әсә. – Илдар менән һәр бәпесебеҙҙе теләп, көтөп алдыҡ. Балаҡайҙарыбыҙ иртә ҡул араһына инеп, бер-береһен ҡарашып, бер-береһенә терәк булып үҫә. Ирем “Баштальк” предприятиеһында тракторсы булып эшләй, үҙем ауылдағы кафела. Балаларға, мин уҡыманым, ә һеҙ уҡырға тейеш, тип тыҡып ҡына торам. Аллаға мең шөкөр, алтыһы ла тырышып уҡый, нимәгә тотонһалар ҙа, уңыштарға өлгәшәләр, йыр, бейеү менән шөғөлләнәләр, бер концерт та уларһыҙ үтмәй. Лиана Өфөлә яғыулыҡ-энергетика колледжында белем ала. Ислам быйыл Учалы тау сәнәғәте колледжына уҡырға инде. Лүзиә туғыҙҙа уҡый, химия-биология дәрестәрен ярата. Ул киләсәктә медицина өлкәһендә эшләргә теләй. Линарҙы ауыл мәҙәниәт йорто мөдире Гөлнара апай Исламова, Зәйнәкәйҙең иң һәләтле, иң шәп егете, тип маҡтай. Линар «Тыуған төйәк-2026» Бөтә Рәсәй конкурсының муниципаль этабында һәм республика этабының ситтән тороп ҡатнашыу турында еңеп, финалда «Беҙҙең ил һаҡсылары» тигән сығышы менән үҙ номинацияһындағы 17 ҡатнашыусы араһында дипломант булды. Дарина Магнитогорск ҡалаһында үткән “Таланттар фестивале-2026” конкурсында яңғыҙ бейеүе менән 1-се урын яуланы. Быйыл Дарина менән Илүзә Учалы ҡалаһында үткән «Урал батыр» эпосын яттан һөйләүселәр конкурсында ла ҡатнашып, призёр булдылар. Һәр береһенең уңыштарын һанай китһәң гәзит бите етмәҫ. Балаларға рәхмәттән башҡа һүҙебеҙ юҡ, йөҙөбөҙ яҡты. Гел дә беҙҙе шулай һөйөндөрөп кенә торһондар, бәхетле, сәләмәт булһындар! Инәйемә, ике яҡ туғандарыбыҙға ла терәк-таяныс булғандары өсөн ҙур рәхмәт. Киләсәктә лә бергә-бергә татыулыҡта йәшәргә яҙһын.
Балаларына матур тәрбиә биреп, уларҙы һөйөү ҡосағында үҫтергән ихлас, аралашыуҙа ябай, мөләйем Дамира Морат ҡыҙы менән хәстәрлекле, ышаныслы ғаилә башлығы Илдар Рәшит улы Ғафановтар ҡош-ҡорт аҫрап, баҡса үҫтереп, тана тотоп, үҙҙәре лә тырышып йәшәй, хөкүмәт тә уларҙы ярҙамынан айырмай. Субсидия аҡсаһына төкәтмә эшләтеп, йорттарының майҙанын ҙурайтҡандар. Өйҙәрендә уңайлыҡта рәхәтләнеп йәшәр өсөн бөтә шарттар ҙа тыуҙырылған. 2015 йылда район хакимиәте бүләк иткән һыйырҙың да файҙаһын күргәндәр.
...Бер ваҡыт «балаң булмаясаҡ» тигән ауыр хәбәр ишеткән Дамираның ҡосағында бөгөн, шөкөр, алты балаһы һөйөп-һөйөлөп үҫә. Уның үткән юлы, өмөт барҙа – тормоштоң булыуын, мөхәббәт йәшәгән йортта бәхет өсөн һәр ваҡыт урын табылыуын иҫбатлай. Ғафановтарҙың өйөндәге алты ҡояшҡай - Лиана, Ислам, Лүзиә, Линар, Дарина һәм Илүзә - ата-әсәһенең һәр көнөн яҡтыртып, тормоштарын йәмләй, йәшәүҙәренә мәғәнә бирә. Бәхет кәсәләре һәр ваҡыт мөлдөрәмә тулы булһын уларҙың, артабан да муллыҡта, бәрәкәттә, ҡыуаныстарҙа йәшәһендәр!
Фотола: Әсәле балалар иркәле! Аталы балалар арҡалы!