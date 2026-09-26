Макулатура йыйыу - кәрәкле эш

Мәктәптәр араһында абсолют еңеүсе булып Туймазы ҡалаһының 1-се гимназияһы танылды. Учреждение Башҡортостан Республикаһының Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы исеменән Рәхмәт хаты һәм экологик киңлек булдырыу мөмкинлеге менән бүләкләнде.
Туймазы ҡалаһының 1-се гимназия уҡыусыһы Сабитов Рәдин үҙ мәктәбендә тапшырылған макулатура күләме буйынса иң яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Уға грамота, иҫтәлекле бүләктәр һәм Рәсәйҙең Ҡыҙыл китабы тапшырылды.
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ, Контента | Инфоповод