+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Сентября , 04:15

Макулатура йыйыу - кәрәкле эш

«Экологик именлек» милли проекты буйынса Башҡортостан Республикаһының Туймазы ҡалаһындағы 1-се гимназияла «Макулатура йыйып, тәбиғәтте һаҡлайыҡ» экологик акцияһында ҡатнашыусыларҙы бүләкләү тантанаһы үтте. Сара Бөтә Рәсәй «БумБатл» акцияһына ярҙам йөҙөнән ойошторолдо.

Макулатура йыйыу - кәрәкле эшМакулатура йыйыу - кәрәкле эш
Макулатура йыйыу - кәрәкле эш

Мәктәптәр араһында абсолют еңеүсе булып Туймазы ҡалаһының 1-се гимназияһы танылды. Учреждение Башҡортостан Республикаһының Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы исеменән Рәхмәт хаты һәм экологик киңлек булдырыу мөмкинлеге менән бүләкләнде.

Туймазы ҡалаһының 1-се гимназия уҡыусыһы Сабитов Рәдин үҙ мәктәбендә тапшырылған макулатура күләме буйынса иң яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Уға грамота, иҫтәлекле бүләктәр һәм Рәсәйҙең Ҡыҙыл китабы тапшырылды.

Фото: Министерство природопользования и экологии РБ, Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика