+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 05:50

«Тыуған көнгә бүләк» трагедияға әүерелгән

Ҡатынға хатта оперативниктар ярҙамы талап ителгән.

«Тыуған көнгә бүләк» трагедияға әүерелгән«Тыуған көнгә бүләк» трагедияға әүерелгән
«Тыуған көнгә бүләк» трагедияға әүерелгән

Стәрлетамаҡ буйынса Эске эштәр министрлығының дежур бүлегенә 39 йәшлек урындағы ҡатын-ҡыҙ мутлашыусылар хаҡында ғариза менән мөрәжәғәт иткән.

Ҡатын-ҡыҙ интернетта ҡотлау һәм «тыуған көнгә бүләк» тураһында мәғлүмәт булған белдереү алған. Ул хатта күрһәтелгән һылтанма буйынса үткән һәм унда ҡур суммала аҡсалата приз отоуы тураһында белгән. «Отошто» алыу өсөн дәүләт пошлинаһын түләргә кәрәк булған. Енәйәтселәргә ышанып, ҡатын 3 мең һумдан ашыу аҡса күсергән, әммә вәғәҙә ителгән призды ала алмаған. Бынан һуң зыян күреүсе хәбәрҙе ебәреүсе менән бәйләнешкә сығырға һәм аҡсаһын кире ҡайтарыуҙы талап итергә тырышҡан, әммә уны блокка ҡуйғандар. Мутлашыу факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика