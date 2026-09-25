Сиделка үҙе ҡараған ҡатынды үлтергән

Тикшереү идаралығында һөйләүҙәренсә, 55 йәшлек ҡатынға ҡарата ейәнәйәт эше ҡуҙғатылған.
Асыҡланыуынса, ул өлкән йәштәге парҙың сиделкаһы булған. Төндә иҫерек хәлдә улы менән әрләшкән һәм ололар янына ҡунырға килгән, ләкин бында ла барыһы ла насар тамамланған.
Ҡатын 72 йәшлек апайҙың башына бер нисә тапҡыр һуҡҡан. Иртән уның үле кәүҙәһен күргән һәм ваҡиға урынынан ҡасҡан.
Тикшереү комитеты һәм Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре шикләнеүсене улының танышы фатирында тотҡарлаған. Сиделканы һаҡ аҫтына алғандар.