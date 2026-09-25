+22 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 08:35

Сиделка үҙе ҡараған ҡатынды үлтергән

Стәрлетамаҡта 72 йәшлек пенсионерҙы үлтергәнсе туҡмаған ҡатынды ҡулға алғандар.

Сиделка үҙе ҡараған ҡатынды үлтергәнСиделка үҙе ҡараған ҡатынды үлтергән
Сиделка үҙе ҡараған ҡатынды үлтергән

Тикшереү идаралығында һөйләүҙәренсә, 55 йәшлек ҡатынға ҡарата ейәнәйәт эше ҡуҙғатылған.

Асыҡланыуынса, ул өлкән йәштәге парҙың сиделкаһы булған. Төндә иҫерек хәлдә улы менән әрләшкән һәм ололар янына ҡунырға килгән, ләкин бында ла барыһы ла насар тамамланған.

Ҡатын 72 йәшлек апайҙың башына бер нисә тапҡыр һуҡҡан. Иртән уның үле кәүҙәһен күргән һәм ваҡиға урынынан ҡасҡан.

Тикшереү комитеты һәм Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре шикләнеүсене улының танышы фатирында тотҡарлаған. Сиделканы һаҡ аҫтына алғандар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика