Сәйер ҡарсыҡ

Үҙенең улы ла шулай тип һөйләгән. "Әсәм осалыр ул,"- тип. Сөнки бесәнгә сығып киткәнендә әсәһе өйҙә ҡала, элек йәйәү йөрөнө кеше, арып- талып, тау артылып, сабынлыҡҡа барып етһә, әсәһе байтаҡ ерҙе сабып һалған, сәй ҡайнатҡан, ҡыуыш алдында сәй эсеп ултыра икан, улын сәй эсергә саҡырып.
Икенсе хәл шул ауыл кешеһе фермала эшләп йөрөгән сағында була. Ауылда машина ла әҙ була, булһа ла эшләгән кешегә генә, тәғәйен нәмә өсөн генә. Шулай район үҙәгенә концерт ҡарай барырға тип йөк машинаһы бирәләр. Эш кешеләре ултырып бөткәс, председатель конторҙан сыға ла:
- Машинаға эш кешеләре генә ултыра, башҡалар төшә,- ти. Сөнки улар араһында теге ҡарсыҡ та ултырған була.
- Күп булһа, мине әйтә инде ул, - тип тороп баҫа ла итәген ҡаҡҡылап- ҡаҡҡылап, төшөп китә ҡарсыҡ. Күп тә үтмәй, теге машина ҡуҙғала. Оло юлға сыҡмаҫтан ,7-8 саҡрым үткәс алда бер әбей йәйәүләп китеп бара икән. Машина әбей эргәһенән выжлап үтеп китә, сөнки кузовта алма төртөр урын булмай. Ә кузовта ултырғандар барыһы ла ҡуҙғалыр алдынан яндарынан төшөп киткән теге ҡарсыҡты таныйҙар. Бөтәһе лә ҡалтыранып ҡуя. Осмаһа, нисек машинанан шәберәк китә ала ул?!.
Асыҡ сығанаҡтарҙан алынды