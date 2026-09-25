Милли проекттарҙы яҡтыртыу буйынса алда барабыҙ

Был турала РФ Хөкүмәтенең Проект эшмәкәрлеге департаменты менән берлектә ”Милли өҫтөнлөктәр” ойошмаһы үткәргән онлайн-семинарҙа хәбәр иттеләр.
Башҡортостандың яҡшы күрһәткестәре:
* Яҡтыртыу буйынса ете ай (февраль-август) федераль рейтингта А+ төркөмөндә (юғары күрһәткес) тороу
* Республика, ҡала һәм район киң мәғлүмәт сараларының сайттары һәм төркөмдәрендә һигеҙ айҙа – 50 мең материал
* “Контент” берҙәм коммуникация майҙансығында – 6000 инфоповод
* Милли проекттар тураһында мәғлүмәттәр рейтингында – даими ТОП–5-тә.