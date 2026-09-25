+22 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 08:35

Милли проекттарҙы яҡтыртыу буйынса алда барабыҙ

Башҡортостан илебеҙҙә ғәмәлгә ашырылған милли проекттар тураһында мәғлүмәт биреү буйынса юғары төркөм позицияһында тора.

Милли проекттарҙы яҡтыртыу буйынса алда барабыҙМилли проекттарҙы яҡтыртыу буйынса алда барабыҙ
Милли проекттарҙы яҡтыртыу буйынса алда барабыҙ

Был турала РФ Хөкүмәтенең Проект эшмәкәрлеге департаменты менән берлектә ”Милли өҫтөнлөктәр” ойошмаһы үткәргән онлайн-семинарҙа хәбәр иттеләр.

Башҡортостандың яҡшы күрһәткестәре:

* Яҡтыртыу буйынса ете ай (февраль-август) федераль рейтингта А+ төркөмөндә (юғары күрһәткес) тороу

* Республика, ҡала һәм район киң мәғлүмәт сараларының сайттары һәм төркөмдәрендә һигеҙ айҙа – 50 мең материал

* “Контент” берҙәм коммуникация майҙансығында – 6000 инфоповод

* Милли проекттар тураһында мәғлүмәттәр рейтингында – даими ТОП–5-тә.      

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика