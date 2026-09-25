+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 06:55

Мөһим проблема

2026 йылдың беренсе һигеҙ айында Рәсәйҙә дропперҙар һаны 48 тапҡырға артҡан.

Мөһим проблемаМөһим проблема
Мөһим проблема

Үҫмерҙәрҙе мутлашыусылар эшенә йәлеп итеүҙең 720-нән ашыу осрағы теркәлгән. Был турала Рәсәй Эске эштәр министрлығының кибер енәйәткә ҡаршы көрәш идаралығы начальнигы урынбаҫары Сергей Калинин хәбәр иткән: vk.cc/d22zAo.

Ни өсөн һандар шулай юғары күтәрелгән?

Төп сәбәптәрҙең береһе - РФ Енәйәт кодексының 187-се статьяһына индерелгән үҙгәрештәр: vk.cc/d22zF5. Атап әйткәндә, электрон түләү саралары менән законһыҙ ғәмәлдәр өсөн енәйәт яуаплылығы булдырылды. Шул иҫәптән, килем алыу өсөн банк картаһын йәки иҫәпте икенсе кешегә тапшырыу.

Ата-әсәләргә нимәне белеү мөһим?

Хәҙер ата-әсәләр балаларының банк иҫәптәре тураһында белешмәләр һората ала - был шикле әүҙемлекте ваҡытында күрергә ярҙам итә.

Мутлашыусылар балаларҙы нисек йәлеп итә?

Күпселеге улар социаль селтәрҙәрҙә һәм мессенджерҙарҙа "еңел" аҡса тәҡдим итә - "картаңды бер нисә көнгә биреп тор", "аҡсаны күсерергә ярҙам ит - бер нәмә лә булмай". Ысынында, был енәйәт схемаһында ҡатнашыу һәм хатта үҫмерҙәр өсөн дә яуаплылыҡ ҡаралған. ҺАҠ БУЛЫҒЫҘ!

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика