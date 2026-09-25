Мөһим проблема

Үҫмерҙәрҙе мутлашыусылар эшенә йәлеп итеүҙең 720-нән ашыу осрағы теркәлгән. Был турала Рәсәй Эске эштәр министрлығының кибер енәйәткә ҡаршы көрәш идаралығы начальнигы урынбаҫары Сергей Калинин хәбәр иткән: vk.cc/d22zAo.
Ни өсөн һандар шулай юғары күтәрелгән?
Төп сәбәптәрҙең береһе - РФ Енәйәт кодексының 187-се статьяһына индерелгән үҙгәрештәр: vk.cc/d22zF5. Атап әйткәндә, электрон түләү саралары менән законһыҙ ғәмәлдәр өсөн енәйәт яуаплылығы булдырылды. Шул иҫәптән, килем алыу өсөн банк картаһын йәки иҫәпте икенсе кешегә тапшырыу.
Ата-әсәләргә нимәне белеү мөһим?
Хәҙер ата-әсәләр балаларының банк иҫәптәре тураһында белешмәләр һората ала - был шикле әүҙемлекте ваҡытында күрергә ярҙам итә.
Мутлашыусылар балаларҙы нисек йәлеп итә?
Күпселеге улар социаль селтәрҙәрҙә һәм мессенджерҙарҙа "еңел" аҡса тәҡдим итә - "картаңды бер нисә көнгә биреп тор", "аҡсаны күсерергә ярҙам ит - бер нәмә лә булмай". Ысынында, был енәйәт схемаһында ҡатнашыу һәм хатта үҫмерҙәр өсөн дә яуаплылыҡ ҡаралған. ҺАҠ БУЛЫҒЫҘ!