Күңелле һәм мауыҡтырғыс сәйәхәт

Сарала Мәләүез ҡалаһынан йәш спортсылар, тренерҙар һәм ата-әсәләр ҡатнашты, тип хәбәр итәләр урындан.
Сара «Туризм һәм ҡунаҡсыллыҡ» милли проекты буйынса үткән. Проект экологик туризмды үҫтереүгә һәм тәбиғәттә ял итеү өсөн уңайлы шарттар булдырыуға йүнәлтелгән.
«Бейек-Тау» экоһуҡмағы — парктың иң популяр маршруттарының береһе. Ул Нөгөш һыуһаҡлағысының уң ярынан үтә һәм һыуһаҡлағысҡа, тау һырттарына күренеш асылған күҙәтеү майҙансыҡтарына алып бара. Маршруттың оҙонлоғо — яҡынса ике километр. Ул махсус әҙерлекһеҙ килеүселәр өсөн дә уңайлы.
"Тау түбәһенән Нөгөш һыуһаҡлағысының, урмандарҙың һәм тауҙарҙың матур панорамаһы асыла. Тауға күтәрелгәндән һуң, аҡланда лапта уйыны буйынса турнир үтте. Поход эҫе сәй һәм өйҙә әҙерләнгән тәм-томдар менән пикник ойоштороу менән тамамланды", - тип яҙған сәйәхәтселәр.
«Башҡортостан» милли паркы 1986 йылда ойошторолған. Уның биләмәһенә Көньяҡ Уралдың тау урмандары, мәмерйәләр һәм карст объекттары инә. Парк ЮНЕСКО-ның «Башҡортостан Уралы» биосфера резерваттарына ҡарай.
Бында туристик инфраструктураны үҫтереү дауам итә: яңы маршруттар булдырыла, мәғлүмәт стендтары ҡуйыла, юл күрһәтеү системаһы камиллаштырыла.
Фото: Контента | Инфоповод